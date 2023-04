DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland bleiben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

TAGESTHEMA

Eine starke Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen hat Daimler Truck ein überraschend gutes erstes Quartal beschert. Die Markterwartungen wurden "deutlich übertroffen", wie der DAX-Konzern mitteilte. Den operativen Gewinn konnte die Daimler Truck Holding AG in den drei Monaten spürbar steigern. Demnach kletterte das bereinigte EBIT auf 1,162 Milliarden Euro. Am Markt wurde dem Unternehmen zufolge im Konsens nur mit 976 Millionen Euro gerechnet. Im Industriegeschäft kletterte das bereinigte EBIT auf 1,11 Milliarden Euro. Hier wurde im Schnitt nur mit 923 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte Marge erreichte entsprechend 8,8 Prozent, erwartet wurde nur 7,6 Prozent. Im Vorjahr hatte der Konzern für das erste Quartal ein bereinigtes EBIT von 651 Millionen Euro ausgewiesen. Im Industriegeschäft lag das bereinigte EBIT dem damaligen Quartalsbericht zufolge bei 604 Millionen Euro. Nach Segmenten erzielte Daimler Trucks North America den weiteren Angaben zufolge ein bereinigtes EBIT von 675 (Vorjahr 386) Millionen Euro. Die Marktschätzung lage bei 642 Millionen Euro. Die bereinigte Marge in Nordamerika erreichte 11,6 Prozent. Die Marke Mercedes-Benz erzielte den weiteren Angaben zufolge ein bereinigtes EBIT von 440 (342) Millionen Euro mit einer Marge von 8,8 Prozent. Daimler Buses habe ein bereinigtes EBIT von 9 (-45) Millionen Euro erzielt, am Markt wurde mit minus 14 Millionen Euro gerechnet. Daimler Truck Financial Services habe ein bereinigtes EBIT von 52 (47) Millionen Euro erzielt mit einer Marge von 9,2 Prozent. Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht werden am 09. Mai 2023 veröffentlicht. Für das erste Quartal wurden folgende Eckwerte bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz k.A. -- 11.955* +13% 4 10.551 EBIT k.A. -- 865* +88% 2 461 EBIT bereinigt 1.162 +78% 976** +50% -- 651 Erg. nach Steuern/Dritten k.A. -- k.A. -- -- 257 Erg. je Aktie k.A. -- 0,99* +219% 2 0,31 Industriegeschäft: - Umsatzrendite bereinigt 8,8 -- 7,6** -- -- k.A. - EBIT bereinigt 1.110 +84% 923** +53% -- 604 - Free Cashflow 168 +130% 81** +11% -- 73

* Prognosen von S&P Global Intelligence

** Prognosen wie vom Unternehmen in der Adhoc-Mitteilung vom 24. April angegeben

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Adler Group SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK)

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis

09:30 DE/Deutsche Post AG, Media Briefing "Delivering on Climate Action"

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG (bis 26.4), Fulda

- LU/Adler Group SA, Konzern-Jahresfinanzbericht )

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

- DE/Vitesco Group AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Airbus SE 1,80 EUR Henkel AG St. 1,83 EUR Henkel AG Vz. 1,85 EUR LVMH 7,00 EUR Vinci 3,00 EUR Vivendi 0,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz März zuvor: +2,475 Mrd CHF - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 104,0 zuvor: 104,2 16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.958,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.145,00 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.004,50 -0,4% Nikkei-225 28.640,30 +0,2% Schanghai-Composite 3.247,88 -0,8% Hang-Seng-Index 19.590,51 -1,9% +/- Ticks Bund -Future 133,84 +40 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.863,95 -0,1% DAX-Future 16.018,00 -0,1% XDAX 15.886,12 -0,1% MDAX 27.728,77 -0,0% TecDAX 3.300,46 +0,8% EuroStoxx50 4.401,80 -0,2% Stoxx50 4.074,47 -0,1% Dow-Jones 33.875,92 +0,2% S&P-500-Index 4.137,12 +0,1% Nasdaq-Comp. 12.037,20 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,44 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem erneuten Jahreshoch am Vortag wird der DAX am frühen Dienstagmorgen mit 15.826 Punkten zunächst etwas leichter erwartet. Die Berichtssaison liefert bisher nicht den Impuls, die europäischen Aktienmärkte nachhaltig auf neue Hochs zu führen. Aus dem Stoxx-600-Universum legen diese Woche rund ein Fünftel der Unternehmen ihre Ergebnisse vor. Am Vorabend überzeugten aus Deutschland bereits Daimler Truck und Jungheinrich. Wer auf Kursmuster am Aktienmarkt schaut, dem wird ein "sell in may and go away" mit dem Feiertag am 1. Mai kommenden Woche Montag in den Sinn kommen. Denn weiterhin ist auf Grund der jüngsten Konjunkturdaten nicht ausgeschlossen, dass auch Deutschland in eine Rezession schlittern könnte. Sollte der positive Impuls der laufenden Dividendensaison auslaufen, könnte der DAX auch zur Konsolidierung neigen. Aus dem DAX schütten am Dienstag Airbus und Henkel ihre Dividende aus, aus Europa unter anderem LVMH, Vinci und Vivendi.

Rückblick: Positive Impulse von der Wall Street trieben DAX und Euro-Stoxx-50 am Nachmittag auf neue Jahreshochs, die Gewinne wurden jedoch im weiteren Verlauf wieder abgegeben. Der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Index für April gab den Märkten keinen neuen Impuls. Die Aktie des wertvollsten europäischen Unternehmens, LVMH, stieg an der Euronext Paris auf ein Rekordhoch von 904,60 Euro, wodurch die Marktkapitalisierung vorübergehend die Marke von 500 Milliarden Dollar überstieg. Zum Handelsschluss notierte sie gut behauptet bei 902,00 Euro. Derzeit kommen weltweit nur neun börsennotierte Unternehmen auf einen Marktwert von mehr als 500 Milliarden Dollar. Philips sprangen nach Zahlenvorlage um 13,8 Prozent nach oben. Im Gefolge ging es für Siemens Healthineers um 3,6 Prozent aufwärts.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Software AG (+49% auf 29,76 Euro) haussierten in Richtung des Übernahmeangebots von Silver Lake. Der Finanzinvestor bietet 30 Euro je Aktie. Für die Aktie von Thyssenkrupp ging es dagegen um 13 Prozent nach unten. Den Auslöser lieferte die Nachricht, dass Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz den Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats gebeten hat. Salzgitter fielen trotz guter Quartalszahlen um 3,5 Prozent. Baader verwies darauf, dass der Konsens für den operativen Vorsteuergewinn mit 438 Millionen Euro bereits über der Konzern-Prognose von 300 bis 400 Millionen Euro liegt.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck wurden 1,7 Prozent höher getaxt. Eine starke Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen hat dem Unternehmen ein überraschend gutes erstes Quartal beschert. Die Markterwartungen wurden "deutlich übertroffen". Jungheinrich wurden 4,8 Prozent höher gestellt. Der Gabelstaplerhersteller ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und traut sich für das Gesamtjahr ein besseres Ergebnis zu als bisher. Hypoport rückten 2,0 Prozent vor. Das Unternehmen hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. Im Vergleich zum Vorquartal seien Umsatz und Gewinn aber wieder gewachsen.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Wenig verändert - Beobachter erklärten die Zurückhaltung mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich einige Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Auch wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht, darunter am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals und am Freitag mit dem PCE-Preisindex ein von der US-Notenbank favorisierter Inflationsmaßstab. Am Montag wurde der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er verharrte im März mit minus 0,19 auf dem Stand des Vormonats. Coca-Cola (-0,2%) hat einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz für das erste Quartal gemeldet und den Jahresausblick bestätigt. Um 2,9 Prozent abwärts ging es mit der A-Aktie von Fox Corp, nachdem Starmoderator Tucker Carlson mitgeteilt hat, den Sender zu verlassen. Die Aktie von Getty Images machte einen Kurssprung um 31,0 Prozent. Der Finanzinvestor Trillium Capital will die Fotoagentur für knapp 4 Milliarden Dollar übernehmen. Bed Bath & Beyond brachen um 35,7 Prozent ein. Die schon seit geraumer Zeit angeschlagene Einrichtungskette hat einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem Versuche, die Ertragswende zu schaffen, endgültig gescheitert sind. Super Micro Computer fielen um 8,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das dritte Geschäftsquartal gekürzt hat, das im März endete.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 -3,4 4,17 -28,3 5 Jahre 3,61 -5,6 3,66 -39,3 7 Jahre 3,56 -6,8 3,62 -41,3 10 Jahre 3,52 -5,9 3,57 -36,4 30 Jahre 3,72 -5,5 3,78 -24,5

Der US-Anleihemarkt profitierte von der Vorsicht der Anleger. Steigende Kurse drückten die Notierungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1049 +0,0% 1,1047 1,1029 +3,2% EUR/JPY 148,35 +0,1% 148,24 148,21 +5,7% EUR/CHF 0,9807 -0,0% 1,1263 0,9802 -0,9% EUR/GBP 0,8855 +0,1% 0,8847 0,8852 +0,1% USD/JPY 134,27 +0,0% 134,20 134,38 +2,4% GBP/USD 1,2478 -0,1% 1,2485 1,2459 +3,2% USD/CNH 6,9189 +0,2% 6,9027 6,9056 -0,1% Bitcoin BTC/USD 27.381,72 -0,1% 27.414,47 27.360,80 +65,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach. Der Dollar-Index sank um 0,4 Prozent. Die Analysten von MUFG verwiesen auf die jüngsten Konjunkturdaten, die ein deutlich schwächeres Wachstum oder gar eine Rezession der US-Wirtschaft signalisiert hätten. Damit würde sich der US-Notenbank "die Tür zu Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf öffnen". Der Euro kehrte über die Marke von 1,10 Dollar zurück. Während von der Fed nur noch ein Zinsschritt nach oben erwartet wird und im Jahresverlauf schon wieder zwei Zinssenkungen, dürfte die EZB restriktiv bleiben, hieß es am Markt. Der Einlagensatz dürfte auf 3,75 Prozent steigen von aktuell 3 Prozent. "Die auseinanderdriftende Zinserwartung treibt den Euro", so ein Marktteilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,69 78,76 -0,1% -0,07 -1,9% Brent/ICE 82,70 82,73 -0,0% -0,03 -2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach den Aufschlägen am Freitag erneut etwas zu. In der Vorwoche hatten sie aufgrund von Rezessionssorgen deutlich nachgegeben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,3 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,15 1.989,58 +0,2% +3,57 +9,3% Silber (Spot) 25,11 25,18 -0,3% -0,07 +4,8% Platin (Spot) 1.090,20 1.087,00 +0,3% +3,20 +2,1% Kupfer-Future 3,95 3,95 -0,1% -0,01 +3,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Renditen. Der Preis für die Feinunze stieg leicht um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) bekräftigte einige Tage vor seiner ersten Ratssitzung als BoJ-Gouverneur die ultralockere Geldpolitik. "In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Bedingungen ist es angemessen, die geldpolitische Lockerung mit der derzeitigen Kontrolle der Zinskurve fortzusetzen", sagte Kazuo Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Sollten die Löhne und Preise schneller steigen als von der Notenbank erwartet, werde die BoJ eine Straffung der Geldpolitik in Erwägung ziehen, etwa durch eine Anhebung der Zinssätze, fügte er hinzu. Die Ratssitzung der BoJ findet am Donnerstag und Freitag statt.

HEIDELBERG MATERIALS

hat einen Vertrag zum Erwerb der Sefa Group Inc abgeschlossen, dem größten Recyclingunternehmen von Flugasche in den USA. Das Unternehmen umfasst fünf Geschäftsbereiche, fünf Versorgungsunternehmen, hat 20 Standorte und mehr als 500 Beschäftigte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

HYPOPORT

hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. Die Einnahmen fielen um 30 Prozent auf 94 Millionen Euro. Das EBIT stürzte um 90 Prozent auf 1 Million Euro ab. Zur Begründung führte Hypoport einen Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab Sommer 2022 an. Im Vergleich zum Vorquartal seien Umsatz und Gewinn aber wieder gewachsen.

JUNGHEINRICH

ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und traut sich für das Gesamtjahr ein besseres Ergebnis zu als bisher. Der Gabelstaplerhersteller rechnet für 2023 nunmehr mit einem Auftragseingang zwischen 5,0 und 5,4 Milliarden Euro statt wie bisher von 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro. Für den Konzernumsatz hob Jungheinrich die Bandbreite auf 5,1 bis 5,5 Milliarden Euro an von 4,9 bis 5,3 Milliarden Euro. Das EBIT soll 400 bis 450 Millionen Euro erreichen. Hier hatte die Prognose bislang auf 350 bis 400 Millionen Euro gelautet. Aus der erhöhten EBIT-Prognose ergibt sich eine Rendite in der Bandbreite von 7,8 bis 8,6 Prozent (bisher: 7,3 bis 8,1 Prozent). Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q22 Auftragseingang 1.350 +1% 1.333 Umsatz 1.290 +21% 1.062 EBIT 120 +54% 78 Ergebnis vor Steuern 120 +79% 67 Ergebnis nach Steuern k.A. -- 49,5 Ergebnis je Vorzugsaktie k.A. -- 0,49

PNE

hat diverse Angebot für sein US-Geschäft erhalten. "Es ist derzeit jedoch nach wie vor offen, ob und falls ja, zu welchem Preis und an welchen Erwerbsinteressenten, eine Veräußerung des US-Geschäfts tatsächlich erfolgen könnte", so der Windpark-Projektierer.

ADLER REAL ESTATE

hat einen Abschlussprüfer sowohl für den Einzeljahresabschluss als auch für den Konzernjahresabschluss 2022 gefunden. Vorgenommen werden soll die Prüfung von Rödl & Partner.

CANCOM

Der IT-Dienstleister will die österreichische KBC Beteiligungs GmbH übernehmen. Die Transaktion hat nach Angaben von Cancom ein Gesamtvolumen von rund 165 Millionen Euro, das sich aus einem Kaufpreisanteil in bar von rund 58 Millionen Euro und einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit Ausgabe von rund 3,5 Millionen neuen Cancom-Aktien an die Gesellschafter der KBC Gruppe zusammensetzt.

VIESSMANN

Der US-Klimaanlagenhersteller Carrier Global Corp strebt offenbar einen großen Zukauf in Deutschland an. Für über 10 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden wollten die Amerikaner den deutschen Industriehersteller Viessmann erwerben, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen unter Verweis auf fortgeschrittene Verhandlungen. Ein Bar- und Aktientausch könne noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, sofern die Gespräche nicht scheitern.

ABB

Der Schweizer Technologiekonzern hat im Auftaktquartal sowohl den Umsatz als auch seinen Gewinn gesteigert und dabei auch einen etwas höheren Auftragseingang erzielt. Für das laufende Zweitquartal stellte ABB ein gegenüber dem Vorjahresquartal zweistelliges Wachstum beim vergleichbaren Umsatz und darauf gestützt eine verbesserte operative EBITA-Marge in Aussicht. Im Gesamtjahr 2023 erwarten die Schweizer trotz der gegenwärtigen Unsicherheit am Markt ein Plus beim vergleichbaren Umsatz von "mindestens 10 Prozent" und die Verbesserung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr. Zudem kündigte ABB an, seine Aktien von der New Yorker Börse nehmen zu wollen.

LINDE

erhöht im zweiten Quartal die Dividende erneut. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre 1,275 (Vorjahr 1,17) Dollar je Aktie bekommen mit Auszahlung am 16. Juni. Die Ergebnisse des ersten Quartals wird Linde am Donnerstag (27. April) bekanntgeben.

BANCO SANTANDER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.