Eine integrative Cybersicherheitsstrategie bietet globalen Unternehmen Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, hat einen neuen Ansatz bekannt gegeben, der Kunden durch integrative Cybersicherheitslösungen, die sich mit den Sicherheitslücken und Herausforderungen von CISOs und Sicherheitsexperten befassen, zu mehr Cyber-Resilienz verhelfen soll. Der integrative Ansatz bietet Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung, um global agierende Unternehmen vor mehrschichtigen, mehrstufigen Cyberangriffen zu schützen.

"Die digitale Transformation ist für jedes Unternehmen eine der vorrangigen Aufgaben und eine Herausforderung für jede IT-Organisation, da Daten das Unternehmen bestimmen und mittlerweile überall generiert, verarbeitet und analysiert werden im Rechenzentrum, am Edge, in einer oder mehreren Clouds", so Tim Liu, CTO und Mitgründer von Hillstone Networks. "Die CISOs von heute sehen sich mit Herausforderungen aus allen Richtungen konfrontiert, da sie es mit einer sich rasch entwickelnden Infrastruktur, einer sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft und zunehmender Komplexität und Kosten zu tun haben. Unser Ansatz bietet eine gestraffte, zentralisierte und skalierbare Plattform, die den CISOs dabei hilft, die Cyber-Resilienz ihres Unternehmens zu verbessern und kritische Anlagen zu schützen."

Der integrative Cybersicherheits-Ansatz von Hillstone Networks setzt gezielt an drei wichtigen Bereichen der Cybersicherheit an: Sicherung der Netzwerke, Abwehren der Bedrohungen und Schutz der Workloads. Dank des unermüdlichen Engagements für Innovationen und neue Produktversionen wird dieser Ansatz ständig verbessert.

Sichern Sie die Netzwerke: Zero Trust fängt hier an

Die zukunftsfähigen Netzwerksicherheitslösungen von Hillstone Networks schaffen ein starkes Fundament für eine Zero-Trust-Architektur, mit der sich die Sicherheit den geschäftlichen Anforderungen entsprechend anpassen lässt.

Für Hyperscale-Rechenzentren bietet die jüngst angekündigte Hillstone X25812 Data Center Firewall hohe Verfügbarkeit und hohe Skalierbarkeit mit einem Firewall-Durchsatz von bis zu 3,5 Tbps, 720 Millionen gleichzeitigen Verbindungen und 19 Millionen neuen Sitzungen pro Sekunde. Sie zeichnet sich durch robuste Sicherheitsfunktionen und hochentwickelte Netzwerkfähigkeiten aus, wie sie große Unternehmen, Carrier und ISPs benötigen. Dabei arbeitet sie gleichzeitig energieeffizient und reduziert den CO2-Ausstoß.

Wehren Sie Bedrohungen ab: noch bevor ein Angriff erfolgt

Die KI-gestützte Erkennung von Bedrohungen und Reaktion darauf kannAngriffe ausfindig machen und abwehren, bevor sie die Gelegenheit haben, das wichtigste Gut im Unternehmen auszuspionieren die Daten.

Das Breach Detection System (BDS) von Hillstone Networks steht bei diesen Bemühungen an vorderster Front. Die kürzlich veröffentlichte Version 3.7 bietet erweiterte Funktionen zum besseren Schutz gegen Netzwerkangriffe und -bedrohungen. BDS unterstützt das MITRE ATT&CK-Framework, wodurch die Aufdeckung von Bedrohungen verbessert, die Erkennung von Assets automatisiert und die Integration in die Hillstone iSource XDR-Lösung für einheitliches Bedrohungsmanagement vertieft wird.

Schützen Sie die Workloads: wo auch immer sie ausgeführt werden

Die Uncompromising Cloud Workload Protection-Lösungen von Hillstone bieten kompromisslosen Schutz für Cloud-Workloads und sorgen dafür, dass die Datenumgebung und die Workload völlig sicher sind.

Dank der granularen Mikrosegmentierung des Netzwerks und der patentierten Technologie zur Steuerung des Datenverkehrs ist die neueste CloudArmour-Version von Hillstone mit leistungsstarken Antivirenfunktionen ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Bedrohungen und mehr Transparenz bei Cloud-Workloads bieten, so dass Unternehmen eine cyber-resistente Cloud-Infrastruktur aufbauen können.

Wenn Sie mehr über die integrativen Cybersicherheitslösungen von Hillstone Networks erfahren möchten, suchen Sie die Hillstone-Experten an Stand 1155 auf der RSAC 2023 auf, die vom 24.- 27.April in Moscone South in San Francisco stattfindet..

Über Hillstone Networks

Hillstone Networks ist ein führender Anbieter von Cybersicherheit, der Unternehmen jeder Größe umfassend und tiefgreifend, von der Edge bis zur Cloud und über alle Workloads hinweg schützt. Der integrative Cybersichertsansatz von Hillstone Networks bietet mehr als 26.000 Unternehmen weltweit Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung. www.hillstonenet.com

