DJ Ifo-Exporterwartungen im Aufschwung

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Ifo-Exporterwartungen für die Industrie sind im April auf plus 6,9 Punkte von plus 4,1 im März gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. "Die robuste Konjunkturentwicklung in den USA und die erfreuliche Entwicklung in China steigern die Nachfrage nach deutschen Exportgütern", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Nach einem schwachen Jahresbeginn dürften die Ausfuhren im zweiten Quartal wieder wachsen."

In der Automobilbranche legten die Exporterwartungen merklich zu. Bei den Herstellern von elektronischen Komponenten gab der Indikator hingegen leicht nach. Bei Elektrischen Ausrüstungen, Gummi- und Kunststoffwaren sowie Glas- und Keramik hielten sich positive und negative Werte in etwa die Waage. In der Chemischen Industrie ist der Optimismus zurückgekehrt. Dort stieg der Indikator auf den höchsten Wert seit September 2021. Auch die Getränkehersteller erwarten deutliche Zuwächse.

In der Möbelindustrie und bei den Textilherstellern zeigte sich wieder etwas Zuversicht für das Auslandsgeschäft. Bei den Herstellern von Bekleidungen sowie Lederwaren herrschte sehr großer Optimismus, die Lieferungen ins Ausland in den kommenden drei Monaten merklich ausweiten zu können. In der Metallbranche konnten die Exporterwartungen zwar zulegen, lagen jedoch noch leicht im negativen Bereich. Rückläufige Exporte erwarten die Hersteller von Holzprodukten (außer Möbel) sowie die Drucker. Auch im Papiergewerbe gab es noch einige Sorgenfalten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.