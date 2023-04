Der weltweit größte Industriegase-Konzern Linde plc (ISIN: IE000S9YS762) wird am 16. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,275 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Record day ist der 2. Juni 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde aktuell 5,10 US-Dollar als Dividende (in Form von vier Quartalszahlungen) an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 368,07 ...

