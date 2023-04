© Foto: Arne Dedert - dpa



Der DAX bewegt sich derzeit kaum vom Fleck und dürfte auch am Dienstag in der Handelsspanne der vergangenen Tage verharren. Impulse könnten jedoch von den "Big Techs" kommen. Alle Augen auf die Wall Street!

Der DAX dürfte auch am Dienstag in der Handelsspanne der vergangenen Tage verharren. Angesichts der Marke von 16.000 Punkten und des Jahreshochs fehlt es den Anlegern weiter an Kaufargumenten, die im weiteren Wochenverlauf etwa von Unternehmensberichten kommen könnten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer bei 15.830 Punkten, berichtet die dpa.

Heute richten sich die Blicke der Börsianer auf die Wall Street. Dort erwartet die Anleger eine wahre Zahlenflut. Neben den Tech-Giganten Alphabet und Microsoft, die ihre Zahlen allerdings erst nach US-Börsenschluss vorlegen, stehen auch die Zahlen von großen US-Aktiengesellschaften wie General Motors, McDonald's, Spotify und Pepsico auf der Agenda.

Sollten die Zahlen der US-Unternehmen mehrheitlich überzeugen, dürfte sich dies auch positiv auf den DAX auswirken. Allerdings sieht Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management derzeit die Diskussion um die Konjunkturaussichten als Bremse für weitere Kursgewinne. Die Marke von 16.000 Punkten sei nach wie vor schwer zu überwinden, so seine Einschätzung.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion