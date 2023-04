DJ Encavis erwirbt zwei baureife Solarparks in Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat zwei baureife italienische Solarparkprojekte erworben. Der Solarpark Montalto di Castro wird über eine Erzeugungskapazität von 55 Megawatt (MW) und der Solarpark Montefiascone über eine von 38 MW verfügen, wie die im MDAX notierte Encavis AG mitteilte. Beide Solarparkprojekte stammen aus der Entwicklungspipeline des Strategischen Entwicklungspartners Psaier.Energies aus Brixen in Südtirol.

"Dieser beträchtliche Zuwachs von insgesamt 93 MW steigert unsere Gesamterzeugungskapazität in Italien auf rund 260 MW und ist zugleich ein guter und frühzeitiger Start, unser ambitioniertes Wachstumsprogramm zur Akquisition von 600 MW Erzeugungskapazität in diesem Jahr umzusetzen," so Encavis-CIO/COO Mario Schirru. "Italien gehört mit Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Spanien zu den Kernmärkten, auf die wir uns in den kommenden Jahren im Rahmen unserer beschleunigten Wachstumsstrategie bis 2027 mit voller Kraft konzentrieren werden."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.