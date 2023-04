Am Dienstag dürften Anleger auf Äusserungen aus den Reihen der EZB achten. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank Anfang Mai eine kleinere oder eine grössere Zinsanhebung durchführen wird.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seinem rund einjährigen Höchststand angenähert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1047 US-Dollar. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt. Zum Franken notiert der Euro derweil am Morgen kaum verändert zum Vorabend bei 0,9805 nach 0,9809 Franken. Auch der Dollar hat sich über Nacht nur wenig bewegt...

