Düsseldorf (ots) -Aria Addams aus Wolfsburg und Tara-Louise Wittwer aus Berlin sind Deutschlands Bloggerinnen des Jahres. Sie wurden am Montagabend (24.4.23) bei der 16. Verleihung der Goldenen Blogger, Deutschlands ältestem und wichtigstem Social-Media- und Influencer-Award, im Rahmen einer großen Gala in den Rudas Studios Düsseldorf ausgezeichnet.Zunächst gewann dabei die Autorin Wittwer für ihre TikTok- und Instagram-Formate, in denen sie sich gegen toxische Männlichkeit wehrt. Als Symbol für Diversität teilte sie den Preis aber mit Aria Addams, die in der Kategorie Entertainment leer ausgegangen war. "Ich möchte ein Zeichen setzen, Aria hat diesen Preis so sehr verdient", sagte Wittwer. Drag-Queen Addams unterhält die Netz-Öffentlichkeit mit komödiantischen Backformaten, setzt aber auch klare Zeichen gegen Engstirnigkeit und Scheinmoral."In der Geschichte der Goldenen Blogger war diese Situation ein Novum. Aber der Preis steht für Gemeinschaft und Vielfalt - deshalb sind wir dem Wunsch von Tara-Louise Wittwer sehr gern nachgekommen, so dass nun beide Bloggerinnen des Jahres sind", sagte Mit-Ausrichterin Franziska Bluhm.Die Goldenen Blogger zeichnen jedes Jahr Projekte und Personen aus, die das deutschsprachige Internet im vergangenen Jahr besonders bewegt und bereichert haben. Diesmal wurde der Preis in 17 Kategorien vergeben. Die 51 Nominierten stammten aus den mehr als 3.700 Einzelvorschlägen, die in den vergangenen Monaten abgegeben worden waren. Am Ende entschieden die über 430.000 Stimmen des Onlinevotings sowie die Gewinner der Vorjahre über die Sieger."Während der Pandemie gab es eine Explosion an Kreativität im digitalen Raum. Die Vielfalt der Nominierten zeigt, dass Menschen aus sehr unterschiedlichen Umfeldern und mit einem sehr breiten Themenspektrum in dieser Zeit begonnen haben, digitale Plattformen zu nutzen, um ihre Ideen in die Öffentlichkeit zu bringen", sagt Mit-Ausrichter Thomas Knüwer.Besonders bejubelten die rund 300 Zuschauer - mehrere Tausend waren zusätzlich im Livestream dabei - den Sieg von Tom Böttcher als "Newcomer des Jahres". Auf TikTok wird der Schauspieler zur Figur der Augsburger Puppenkiste und begeistert seine fast 400.000 Follower mit kreativen Sketchen.Sichtlich gerührt war der 78-jährige Star-Moderator Jörg Draeger über seine Auszeichnung in der Kategorie "Celebrity". "Kennedy hat gesagt: Ich bin ein Berliner. Und ich freue mich so riesig, jetzt sagen zu können: Ich bin ein Blogger." Seine Tochter habe ihm ein Smartphone gegeben und er habe einfach begonnen, die Möglichkeiten des Social Web auszuloten. Nun sehe er sich als Teil einer Szene, die ihn inspiriere.Nicht weniger berührend war der Sieg von Anne-Luise Kitzerow-Manthey und Konstantin Manthey in der Kategorie "Tagebuch". Die beiden Berliner schreiben unter Grossekoepfe.de über ihr Familienleben, aber auch über den Kampf gegen Brustkrebs: "Ich liebe meine Frau, ich hasse Krebs - Fuck cancer!", setzte Manthey ein klares Statement.Zusätzlich zu den 17 Kategorien wurden zwei Blogger für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zum einen der Supermarktbesitzer Björn Harste aus Bremen, der seit 14 Jahren als Shopblogger aus seinem Berufsalltag berichtet. Zum anderen der renommierte Kochbuch-Autor Stevan Paul, der mit seinem Blog Nutriculinary einen Maßstab in Sachen Foodblogging in Deutschland gesetzt hat. "Ich möchte mich bei all den Blogs bedanken, die mich selbst Tag für Tag inspirieren", sagte Paul.Den erstmals vergebenen Grünen Blogger für Umweltthemen gewann Robert Marc Lehmann aus Jena. "Ich habe damals in ein Poesiealbum geschrieben: Ich will Meeresbiologe werden", sagte Lehmann. So kam es und heute begeistert er mit seinen spektakulären Fotos und Videos sowie seinem Kampfgeist für die Tierwelt mehr als 719.000 Abonnenten auf Youtube und über 405.000 Follower auf Instagram.Ole Cordsen aus Leer siegte mit seinem Blog Nimmersatt in der Kategorie "Food". Der Journalist verpackt Fotos in Kurzgeschichten und Reportagen und revolutioniert damit die Idee des Schreibens über Essen.Auch der Bayerische Rundfunk nahm einen Goldenen Blogger mit nach Hause: Das Team von "Lohnt sich das?" begleitet Menschen im Berufsalltag und zeigt, in welchen Berufen was verdient werden kann.Die Goldenen Blogger sind eine private Initiative der Gründer Franziska Bluhm, Thomas Knüwer und Daniel Fiene. Sie werden unterstützt von sipgate, Deutsche Post DHL Group, LMC Caravan, der R + V Versicherung, der GLS Bank sowie der Wirtschaftsförderung Düsseldorf und Düsseldorf Tourismus.Die Liste der Sieger:Blogger*in des Jahres- Tara-Louise Wittwer: WasTaraSagt (https://www.tiktok.com/@wastarasagt?lang=de-DE)- Aria Addams (https://www.tiktok.com/@ariaaddams/)Newcomer*in- Tom Böttcher (https://www.tiktok.com/@tomschoenwolf)Grüne Blogger*in- Robert Marc Lehmann (https://www.instagram.com/robertmarclehmann/)Blogger*in ohne Blog- Carsten MaschmeyerNische / Thema- Texthacks (https://texthacks.substack.com/)Entertainment- Lars Hempel (https://www.instagram.com/larsi.pilami/?hl=de) und- ChristinaLalalada (https://www.instagram.com/christinalalalada/)Podcast- Sicherheitshalber (https://sicherheitspod.de/)Instagram- Coupleontour (https://www.instagram.com/coupleontour/)TikTok- fussballinguistNewsletter- Das Leben des Brain (https://steadyhq.com/de/das-leben-des-brain/about)Lokal- Weddingweiser (https://weddingweiser.de/)Food- Nimmersatt (https://nimmersatt.blog/)Tagebuch / Real Life- Große Köpfe (https://www.grossekoepfe.de/)Profisportler*in- Viktoria Berlin (https://www.fcviktoria.com/)Celebrity- Jörg Draeger (https://www.instagram.com/joergdraeger.official/?hl=de)Journalismus- Lohnt sich das? 