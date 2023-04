Der Handel an Asiens wichtigsten Aktienmärkten war am Dienstag von leichten Abgaben geprägt. Dies entsprach der verhaltenen Entwicklung der Wall Street.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Der Handel an Asiens wichtigsten Aktienmärkten war am Dienstag von leichten Abgaben geprägt. Dies entsprach der verhaltenen Entwicklung der Wall Street. Nur der japanische Markt entzog sich dem Trend. Die Marktstrategen der Deutsche Bank sprachen von einer geringeren Risikobereitschaft. Dazu trugen neben der laufenden Berichtssaison auch anstehende US-Daten...

