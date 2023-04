Das Team von On AG gibt einen Einblick, wie sich globales und regionales S&OP ergänzen muss, um die Revolution des Laufgefühls weltweit voranzutreiben.Zürich - Am Dienstag, den 6. Juni gibt Staufen.Inova gemeinsam mit den Referierenden von On AG, Hannes Frei, Samuel Frei, Manuel Wegmann sowie Dr. Christian Mießen, INFORM GmbH und Marco Furter, Flyer AG Einblicke in spannende Themen der Supply-Chain-Planung. Teiulnahme vor Ort oder Online. Themen sind unter anderen: Weitere Informationen und Anmeldung…

Den vollständigen Artikel lesen ...