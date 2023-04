DJ Lane: EZB kann Zins nicht bei 3 Prozent lassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane im Mai erneut anheben, für die Zeit danach will Lane aber keine Prognose abgeben. "Für unsere nächste EZB-Ratssitzung am 4. Mai deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass wir die Zinsen wieder anheben sollten", sagte Lane der Zeitung Le Monde. Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, die Zinserhöhungen zu beenden. "Was die Zeit danach angeht - ich habe keine Kristallkugel, es wird von den Daten abhängen. Die Analyse legt nahe, dass es unangemessen wäre, unseren Einlagensatz auf dem derzeitigen Niveau von 3 Prozent zu belassen."

Lane deutete aber an, dass die EZB aus seiner Sicht wegen der hohen Inflation noch einen gewissen Weg vor sich hat. "Für die Zentralbanken ist nicht der Rückgang von 10,6 Prozent auf 6,9 Prozent das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass wir uns unserem Ziel von 2 Prozent innerhalb eines angemessenen Zeitraums nähern", sagte er.

Lane rechnet damit, dass die Euroraum-Wirtschaft im ersten Quartal gewachsen ist und hält auch die Wachstumsprognose von 1 Prozent für 2023 weiterhin für vernünftig. Zugleich warnte er aber vor Risiken, wovon eines die Geldpolitik ist. "Zentralbanken rund um die Welt haben die Zinsen erhöht, was auch notwendig war, aber es herrscht große Unsicherheit über die Auswirkungen dieser Politik - darüber, ob sie zu einer sanften Landung der Weltwirtschaft führen wird oder ein Abwärtsrisiko für die Wirtschaftsleistung darstellt", sagte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.