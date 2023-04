Anerkennung von Verimatrix Streamkeeper für seine innovative Nutzung von KI und ML

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von benutzerorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Verimatrix Streamkeeper mit dem 2023 NAB Show "Produkt des Jahres"-Award für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens (ML) ausgezeichnet wurde.

In Anerkennung einiger der signifikantesten und erfolgversprechendsten neuen Produkte und Technologien, die von den Ausstellern der diesjährigen NAB Show präsentiert wurden, wählt das offizielle Award-Programm mithilfe von Branchengrößen in 15 Kategorien die diesjährigen Gewinner. Die Preisträger wurden am 18. April bei einer Preisverleihungszeremonie im Verlauf der 2023 NAB Show in Las Vegas angekündigt. Um für eine Award wählbar zu sein, müssen die nominierten Produkte von Ausstellern auf der NAB Show stammen und im Verlauf des Kalenderjahres 2023 ausgeliefert werden.

Verimatrix Streamkeeper gilt als die branchenweit erste einsatzbereite Cybersicherheitslösung, die speziell entwickelt wurde, um Jagd auf Videopiraterie zu machen und diese somit auszuschalten was zu einer anhaltenden Schadensverhütung im Hinblick auf die Videoinhalte und geschützten Gewinnen führt. Um neue Maßstäbe in Sachen Videosicherheit zu setzen, schützt Streamkeeper das vollständige Streaming (OTT) Vertriebsökosystem und kombiniert Multi-DRM, Watermarking, App Shield und Counterspy zur Zero-Code-Anti-Piraterie-Bereitstellungstechnologie des Unternehmens.

"Auch anlässlich unseres hundertjährigen Jubiläums erkennt NAB nun diejenigen Produkte an, die für die Transformation verantwortlich zeichnen, wie der Content durch die Rundfunk-, Medien- und Unterhaltungsbranche erstellt, vernetzt und kapitalisiert wird", so NAB Senior Vice President und Chief Customer Success Officer Eric Trabb. "Wir gratulieren Verimatrix zum Gewinn des 2023 NAB Show Product of the Year Awards in Anerkennung von Streamkeeper als ein Produkt, das seine Fähigkeit nachweisen konnte, die Erzähler zu unterstützen, die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft durch Revolutionierung einer kritischen Phase des Content Lifecycle zu bewältigen."

"Es bedeutet wirklich eine große Ehre für uns, dass Verimatrix Streamkeeper zum Produkt des Jahres für KI/ML auf der diesjährigen NAB Show ernannt wurde", so Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Unser maschineller/menschlicher Ansatz für die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Videopiraterie ist einzigartig. Die Angriffsmuster können rasch und präzise durch künstliche Intelligenz entdeckt werden. Unsere menschlichen Datenwissenschaftler ergänzen jedoch die Maschinen durch anschließende Klarheit der Untersuchung, präzise Antworten und ihre Sicherheitsaufsicht. Das Ergebnis ist eine gemeinschaftliche, benutzerorientierte KI/ML-Sicherheitslösung, die dazu beiträgt, die riskantesten Bedrohungsmomente mit chirurgischer Präzision zu bekämpfen: durch Unschädlichmachung von Kriminellen ohne die Benutzererfahrung für berechtigte Kunden in Mitleidenschaft zu ziehen."

Um mehr über Streamkeeper zu erfahren und insbesondere wie es Videopiraterie in industriellem Maßstab verhindern kann, besuchen Sie bitte www.verimatrix.com/products/streamkeeper.

Über die NAB Show

Die NAB Show, die vom 15. bis 19. April 2023 in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada (USA) stattfindet, begeht ihr hundertjähriges Jubiläum als eine herausragende Konferenz und Messe zur Konvergenz von Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie ist der ultimative Marktplatz für Lösungen, die über den traditionellen Rundfunk hinausgehen und inspirierende Audio- und Videoerfahrungen ermöglichen. Von der Erstellung bis zum Konsum, über mehrere Plattformen und unzählige Nationalitäten hinweg, ist die NAB Show der Ort, an dem globale Visionäre zusammenkommen, um Inhalte auf neue und aufregende Weise zum Leben zu erwecken. Entdecken Sie mehr unter www.nabshow.com. Über NAB Die National Association of Broadcasters ist die führende Interessenvertretung für die amerikanischen Sender. NAB berät Radio- und Fernsehsender in gesetzgeberischen, regulatorischen und öffentlichen Angelegenheiten. Durch die Interessenvertretung, Bildung und Innovation ermöglicht NAB den Rundfunkveranstaltern, ihren Gemeinden am besten zu dienen, ihre Geschäfte zu stärken und neue Möglichkeiten im digitalen Zeitalter zu nutzen. Erfahren Sie mehr bei www.nab.org.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

