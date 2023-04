Berlin (ots) -Mit "dis:arm" geht ein neuer Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung (https://www.rosalux.de/disarm) an den Start. Linda Peikert und Jan van Aken diskutieren einmal im Monat mit Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen aus aller Welt jeweils ein konkretes Thema um Krieg und Frieden, deren Ursachen sowie die Möglichkeiten einer friedlichen Außenpolitik. Dabei schauen die Beteiligten auch auf die tieferliegenden Ursachen, auf ungerechten Welthandel und Ausbeutungsmechanismen und versuchen sich an Ideen und Vorschlägen jenseits der herrschenden Politik, an Alternativen zum Militärischen.Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat 25 Büros in aller Welt, mit Partner-Organisationen in fast 100 Ländern - ein großer Fundus an Erfahrungen und ungewöhnlichen Perspektiven, die in diesen Podcast einfließen sollen.Linda Peikert ist Journalistin, hat schon viele Radiobeiträge für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk produziert und einen eigenen Podcast zur Revolution der Frauen in Rojava in Nordost-Syrien. (Bei Instagram und Twitter: @lindapeikert).Jan van Aken ist Biologe, war früher Biowaffen-Inspektor für die Vereinten Nationen und Abgeordneter der LINKEN im Bundestag. Heute arbeitet er bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Konflikten. (Auf Twitter: @jan_vanaken).Überall, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:Jannine HamiltonPressesprecherin | Rosa-Luxemburg-Stiftung | Politische KommunikationStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org | Web: www.rosalux.deTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5493615