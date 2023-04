DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Exporterwartungen im Aufschwung

Die Ifo-Exporterwartungen für die Industrie sind im April auf plus 6,9 Punkte von plus 4,1 im März gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022. "Die robuste Konjunkturentwicklung in den USA und die erfreuliche Entwicklung in China steigern die Nachfrage nach deutschen Exportgütern", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Nach einem schwachen Jahresbeginn dürften die Ausfuhren im zweiten Quartal wieder wachsen."

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar gestiegen

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Februar saison- und kalenderbereinigt um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dabei sank der Auftragseingang im Hochbau um 6,0 Prozent, während er im Tiefbau um 14,6 Prozent stieg, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang um 15,4 Prozent.

Lane: EZB kann Zins nicht bei 3 Prozent lassen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane im Mai erneut anheben, für die Zeit danach will Lane aber keine Prognose abgeben. "Für unsere nächste EZB-Ratssitzung am 4. Mai deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass wir die Zinsen wieder anheben sollten", sagte Lane der Zeitung Le Monde. Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, die Zinserhöhungen zu beenden.

BoJ-Gouverneur Ueda bekräftigt geldpolitischen Kurs

Der neue Chef der Bank of Japan (BoJ) bekräftigte einige Tage vor seiner ersten Ratssitzung als BoJ-Gouverneur die ultralockere Geldpolitik. "In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Bedingungen ist es angemessen, die geldpolitische Lockerung mit der derzeitigen Kontrolle der Zinskurve fortzusetzen", sagte Kazuo Ueda vor einem Parlamentsausschuss.

Biden dürfte am Dienstag Kandidatur für zweite Amtszeit verkünden

Eine erwartete Kandidatur für eine Wiederwahl - und eine wenig begeisterte Wählerschaft: US-Präsident Joe Biden könnte am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verkünden. Medienberichten zufolge dürfte der 80-jährige US-Demokrat dann in einem Video offiziell bekanntgeben, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will. Bestätigt wurde dies bislang von offizieller Seite nicht.

USA: Konfliktparteien im Sudan vereinbaren dreitägige Waffenruhe

Die Konfliktparteien im Sudan haben nach Angaben der USA eine neue Waffenruhe vereinbart. US-Außenminister Antony Blinken erklärte am Montag, die sudanesische Armee und die paramilitärische RSF-Miliz hätten sich nach "intensiven Verhandlungen" auf eine dreitägige landesweite Waffenruhe ab Mitternacht verständigt. Blinken rief beide Seiten auf, die Feuerpause in diesem Zeitraum "sofort und vollständig" einzuhalten.

Japan fliegt Botschaftspersonal aus dem Sudan aus

Angesichts der eskalierenden Gewalt im Sudan hat auch Japan seine Botschaftsangehörigen und deren Familien aus dem Sudan evakuiert. Insgesamt seien 45 Menschen mit japanischen Militärmaschinen aus dem Osten des Sudan nach Dschibuti ausgeflogen worden, teilte der japanische Regierungschef Fumio Kishida mit. Vier weitere Japaner konnten demnach mit Hilfe Frankreichs und internationaler Organisationen nach Dschibuti und Äthiopien in Sicherheit gebracht werden.

Heftige Kritik an Moskau in von Lawrow geleiteter Sitzung des UN-Sicherheitsrats

In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats unter Leitung des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist Russland wegen seines Überfalls auf die Ukraine vehement angeprangert worden. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte in der Sitzung am Montag die Invasion in der Ukraine als Bruch des Völkerrechts und der UN-Charta. Der direkt neben Lawrow sitzende Guterres warf Russland vor, "massives Leiden" und die "Verwüstung" der Ukraine verursacht zu haben.

Erdbeben der Stärke 7,1 in Indonesien erschüttert Inseln westlich von Sumatra

In Indonesien hat ein Erdbeben der Stärke 7,1 die Inselgruppe Mentawai westlich von Sumatra erschüttert. Das Beben ereignete sich nach Angaben des US-Institut United States Geological Survey am Montag um 03.00 (Ortszeit). Sein Epizentrum lag demnach im Meer in der Nähe der Mentawai-Inseln in einer Tiefe von 15,5 Kilometern. Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Erzeugerpreise -0,1% gg Vormonat

schweden März Erzeugerpreise +3,5% gg Vorjahr

Schweiz März Handelsbilanz Überschuss 3,073 Mrd CHF

Schweiz März Exporte 22,830 Mrd CHF

Schweiz März Importe 19,757 Mrd CHF

Südkorea BIP 1Q +0,3% gg Vorquartal, +0,8% gg Vorjahr

Südkorea BIP 1Q PROGNOSE +0,3% gg Vorquartal, +1,0% gg Vorjahr

