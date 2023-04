Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Leichte Zuwächse gab es zum Beginn der neuen Woche für den heimischen Markt, der ATX konnte um 0,2% fester schliessen. In Summe war es ein verhaltenes Geschäft, ähnlich wie im europäischen Umfeld, angesichts der dünnen Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen rückten aktuelle Konjunkturdaten in den Fokus. So stieg das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, im April das sechste Mal in Folge, das Barometer für das Geschäftsklima kletterte von 93,2 Zählern im März auf 93,6 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte. Damit ist die Stimmung so gut wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...