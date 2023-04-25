BERENBERG HEBT FIELMANN AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 41 (27) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 29 (27) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT SAP AUF 'BUY' - ZIEL 150 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 117 (109) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 150 (145) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT TEAMVIEWER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 21 (11) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 322 (244) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 31,10 (26,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS VZ AUF 480 (530) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 6,60 (5,70) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 20 (17) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'UBS SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 148 (162) EUR - 'BUY'SOCGEN STARTET DELIVERY HERO MIT 'BUY' - ZIEL 63 EURSOCGEN STARTET ...Den vollständigen Artikel lesen ...