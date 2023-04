Luzern (ots) -Das SwissMediaForum findet neu wieder im Frühling statt - und geht in seiner zwölften Ausgabe im KKL Luzern mit einem top-aktuellen Programm über die Bühne. Rund 25 Referentinnen und Referenten treten am 11./12. Mai 2023 auf, darunter Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien.Ein mit Spannung erwartetes Highlight ist der Auftritt von UBS-CEO Sergio Ermotti, der über die Übernahme der Credit Suisse und den Finanzplatz Schweiz sprechen wird. Die Eröffnungsrede hält Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Zudem wird sich Post-Chef Roberto Cirillo zur digitalen Transformation der Post und der Medien äussern.Ein wichtiges Thema am SwissMediaForum ist der Krieg in der Ukraine. So treten die neue ukrainische Botschafterin in der Schweiz, Iryna Venediktova, sowie der estländische Influencer Dmitri Masinski auf. Letzterer ist durch seinen Twitter-Account "WarTranslated" zu einer wichtigen Informationsquelle für Medien geworden.Künstliche Intelligenz ist spätestens seit Chat GPT in aller Munde. Über die Auswirkungen auf Medien und Kommunikation reden Thomas Höppner, Professor für Wirtschaftsprivatrecht, sowie der Tessiner Luca Gambardella, Professor für künstliche Intelligenz an der Università della Svizzera italiana.Mit welchen Trends die Werbe-Industrie konfrontiert ist, wird an einem Werber-Podium diskutiert - mit Wirz-Co-Chefin Petra Dreyfus, Migros-Marketingchefin Nadine Hess, Mediaschneider-CEO Moritz Schneider und dem neuen CCO von CH Media, Tarkan Özküp, moderiert von Anna Kohler, Co-Chefredaktorin m&k Werbewoche. Zudem wird der bekannte Werber Dennis Lück über politische Kampagnen sprechen.Nicht fehlen darf die "Elefantenrunde", dieses Jahr mit Nathalie Wappler, stv. Generaldirektorin SRG SSR, Michael Wanner, CEO CH Media, Pietro Supino, Verleger TX Group, und Felix Graf, CEO NZZ.Des weiteren treten auf: Flurina Valsecchi, Chefredaktorin "Bote der Urschweiz", über die digitale Transformation eines regionalen Zeitungstitel, Laura Mascarell, Forscherin ETH, über die Entwicklung neuer Technologien für Medien und Andrea Masüger, Präsident Verband Schweizer Medien (VSM).Moderiert wird das SwissMediaForum wiederum von Maria Victoria Haas.Das vollständige Programm ist unter www.swissmediaforum.ch/programm verfügbar. Journalistinnen und Journalisten können sich hier (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4tYpdAq9_szJcniGprb-tSx-aGO6ESApM6m5XLcQG0r1QLQ/viewform) für das SwissMediaForum akkreditieren.Pressekontakt:Manuel Egli, Geschäftsführer SwissMediaForum+41 56 221 10 10, manuel.egli@swissmediaforum.chOriginal-Content von: SwissMediaForum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053570/100905853