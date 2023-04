Nachdem zu Jahresbeginn bekannt wurde, dass Morgan Stanley die Beteiligung am Windparkentwickler PNE nicht verkaufen wird, ist die Aktie des SDAX-Konzerns auf Talfahrt gelungen. Nun scheint sich aber ein Boden auszubilden, Fortschritte beim Verkauf des US-Geschäfts kommen an der Börse zudem gut an.Im frühen Handel legte die PNE-Aktie am Dienstag mehr als neun Prozent zu, das Plus ist aber schnell zusammengeschmolzen. Inzwischen notiert die Aktie nur noch leicht über dem Vortagesschlusskurs. Dennoch ...

