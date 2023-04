Um sechs Prozent verteuerte sich die Aktie des BVB im gestrigen Handel. Zwischendurch konnte der Kurs des einzig börsennotierten Bundesligisten sogar noch stärker zulegen. Der Grund hierfür war klar: Am Wochenende hatten die Borussen durch einen 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung übernommen, nachdem der FC Bayern erneut gepatzt hatte. Die letzten fünf Spieltage könnten also nach Jahren der gähnenden Langeweile im Titelkampf wieder interessant werden (lediglich in der Saison 2018/19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...