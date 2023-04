Gold bläst erneut zum Angriff auf die eminent wichtige Marke von 2.000 US-Dollar. Gelingt es dem Edelmetall dieses Mal, sich dauerhaft oberhalb von 2.000 US-Dollar festzusetzen? Die nächsten Handelstage könnten diesbezüglich richtungsweisenden Charakter bekommen, denn die nächste Leitzinsentscheidung der US-Notenbank steht in der kommenden Woche an. Das FOMC der Fed tagt am 02.05. und 03.05. Doch nicht nur der Goldpreis selbst könnte vor richtungsweisenden ...

