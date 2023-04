NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der Lebensmittelhersteller habe stark abgeschnitten, doch nach ähnlich positiven Überraschungen von Heineken, Haleon, L'Oréal und Procter & Gamble würde er nicht von herausragenden Resultaten sprechen, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Dienstag in einer ersten Reaktion. Daher erscheine die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern wie Unilever und Danone überteuert./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 02:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 02:06 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350