LONDON (dpa-AFX) - Gestiegene Kosten lasten beim Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) auf dem Gewinn. Verantwortlich für den Rückgang ist insbesondere die Billigmodekette Primark. Nicht alle durch die Inflation gestiegenen Kosten seien an die Kunden weitergegeben worden, teilten die Briten am Dienstag in London bei Vorlage der Zahlen für die ersten 24 Wochen des bis zum 17. September laufenden Geschäftsjahres mit. Das operative Konzernergebnis sank im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 684 Millionen britische Pfund (733 Mio Euro) und damit deutlicher als von Analysten erwartet. Das Management hatte einen in etwa stabilen Wert in Aussicht gestellt. Die Aktie geriet unter Druck.

Die Erlöse stiegen indes stark: Der Umsatz kletterte um mehr als ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Pfund. Die Währungseffekte herausgerechnet war es noch ein Anstieg von 17 Prozent. Den Anstieg erklärt der Konzern mit gestiegenen Preisen und höheren Verkaufszahlen.

Trotz des Gewinnrückgangs in den ersten Monaten blickt der Konzern leicht positiv auf die Zukunft. Einige Kosten seien bereits gesunken, den operativen Gewinn wollen die Briten für das Gesamtjahr stabil halten./knd/mis/jha/