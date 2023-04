Innsbruck (ots) -Moderne elektronische Geräte sind mittlerweile unverzichtbar geworden und erleichtern unser Leben ungemein. Doch angesichts der aktuellen Strom- und Energiepreise kann das Betreiben dieser Geräte zu einem teuren Vergnügen werden.Insbesondere bei potenziellen Immobilienkäufern kann die Höhe der Betriebskosten abschreckend wirken und somit ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl einer Immobilie darstellen. Meilenstein Realitäten in Innsbruck weiß, wie eine Immobilie schon im Vorfeld interessant für den Käufer wird und wie Sie mit kleinen Veränderungen viel Strom sparen und dadurch die Betriebskosten gesenkt werden können.BeleuchtungEine Möglichkeit, Strom zu sparen, besteht im Austausch herkömmlicher Glühbirnen gegen moderne LED-Lampen. Zwar sind LED-Lampen in der Anschaffung etwas teurer, halten jedoch etwa 15 Jahre und verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen. Beim Kauf von Beleuchtungskörpern sollten Sie auf das Energielabel achten. Vorsicht dabei bei Halogenlampen - das sind keine Energiesparlampen und haben einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch.Elektronische GeräteEin Großteil des Stromverbrauchs in einem durchschnittlichen Haushalt entfällt auf den Stand-by-Verbrauch von Kleingeräten. Um diesen zu vermeiden, sollten Sie Geräte wie Fernseher, Mikrowellen, Kaffeemaschine, Computer und Ladegeräte nach Gebrauch komplett ausschalten. Dabei sind Steckdosen mit Zeitschaltuhr oder smarte Steckdosen mit Verbrauchsmessung ideal.KühlschrankAuch der Kühlschrank kann ein echter Stromfresser sein. Achten Sie darauf, ihn nicht unnötig kalt zu stellen. Eine Temperatur von etwa 7 Grad ist vollkommen ausreichend. Überlegen Sie sich zudem, ob ein Umstieg auf ein moderneres Gerät sinnvoll sein könnte. Hier lassen sich oft bis zu 60 Prozent Strom einsparen.Richtiges LüftenFalsches Lüften kann zu einem unnötigen Energieverbrauch führen. Gerade in der kalten Jahreszeit sollten Sie darauf achten, durch Stoßlüften frische Luft in den Raum zu bringen, ohne dabei zu viel Wärme zu verlieren.Wäsche waschenDer Großteil des Stromverbrauchs einer Waschmaschine entfällt auf das Erhitzen des Wassers. Wenn Sie nicht unbedingt heiß waschen müssen, reicht es oft aus, die Wäsche bei 30 oder 40 Grad zu waschen. Moderne Waschmittel machen dies problemlos möglich.Meilenstein Realitäten informiert Sie nicht nur, welche weiteren Maßnahmen speziell den Wert Ihrer Immobilie steigern können, sondern hat auch interessante Projekte am Portfolio. So z.B. Das Neubauprojekt: Vista Montanara - Wohnen mit Weitblick in Villach in Kärnten. Hier entstehen Wohnungen, die durch Luft-/Wasserwärmepumpe und Photovoltaik-Anlage als auch dem durchdachten Raumkonzept energieeffizient sind. Denn letztlich spielt der Preisfaktor "Energiekosten" eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für eine Immobilie.Weitere Informationen unter: www.meilenstein.co.atPressekontakt:Meilenstein Realitäten GmbHGF Alessandro PigliaMaria-Theresien-Straße 34A-6020 InnsbruckTel.: +43 800 221 750info@meilenstein.co.atwww.meilenstein.co.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Meilenstein Realitäten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168505/5493752