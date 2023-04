Kössen, Österreich (ots) -Reiter und Pferd können bei dieser Naturlandschaft und der komfortablen Unterbringung nur vom "Glück der Erde" sprechen, denn das 4-Sterne-Superior Hotel Peternhof (http://www.peternhof.com)- mit eigenem Reitstall und Reithalle - hält, was es verspricht.Der Peternhof liegt direkt an der Grenze zu Bayern - mit dem Blick auf den majestätischen Wilden Kaiser - und beeindruckt ab der ersten Minute. Eingebettet zwischen Bergen, Wiesen und Tälern ist dieses Reitparadies eine Wohlfühladresse für Mensch und Tier.Entdecken Sie diese wunderbare Urlaubsregion auf dem Rücken der Pferde - mit den gutmütigen, hoteleigenen Peternhof-Haflingern und nehmen Sie die Umgebung einmal anders, vielleicht auch intensiver wahr. Mit den erfahrenen Reitlehrern werden die Reitstunden in der modernen Reithalle oder bei den Ausritten zu einem ganz besonderen Erlebnis. Sommer wie Winter finden hier Anfänger und Könner des schönen Reitsports optimale Bedingungen vor.Das Reitangebot auf einem Blick:Moderne Reithalle nach internationalem Standard, hauseigene Reitschule mit qualifizierten Reitlehrern, gut ausgebildete Schulpferde (Haflinger), vielfältiges Reitkursprogramm - speziell zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, organisierte Ausritte (nur für Fortgeschrittene), eigenes Ponyreiten und Ponyführen für die Kleinsten und eine Reitkoppel, für jene, die noch Anfänger sind.Nach einem erlebnisreichen Tag lässt es sich in den gemütlich-luxuriösen Zimmern und Suiten ebenso gut entspannen, wie in den anderen Bereichen des Hotels. Zum Schwimmen ins Hallenbad, ins Sportschwimmbecken oder in den Pool und danach in den großzügigen SPA-Bereich mit über 4.000 m² Wellness- & Wohlfühlfläche. Im Peternhof gibt es immer einen Ort zum Entspannen und zum Seele baumeln lassen. Im Fit-Well-Chalet erwartet Sie auf 650 m² eine abwechslungsreiche Fitnesswelt der Superlative, die die Lust an der Bewegung bei Jung und Alt in einem sehr exklusiven Ambiente fördert und steigert.Aktiv sein macht hungrig, deshalb werden sie im Peternhof mit dem Besten der Kulinarik verwöhnt. Frische, regionale Zutaten werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet, liebevoll angerichtet und serviert. Das Küchenteam arbeitet mit Leidenschaft, die man bei jedem Bissen schmeckt.Kennenlernangebot bis 05.11.20234 Übernachtungen ab 523,- EUR pro Person inklusive- Halbpension- ein Piccolo bei der Anreise am Zimmer- Alpienne Tiroler-Auszeit, 50 Min. pro ErwachsenerWeitere Informationen unter: www.peternhof.comPressekontakt:Wohlfühlresort Peternhof ****superiorFamilie MühlbergerMoserbergweg 60A-6345 Kössen in TirolTel.: +43/(0)5375/6285E-Mail: info@peternhof.comwww.peternhof.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Wohlfühlresort Peternhof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63512/5493750