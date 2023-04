Der DAX hat am Vortag ein neues Jahreshoch markiert, doch Euphorie will am deutschen Aktienmarkt nicht aufkommen. Trotz guter Quartalszahlen (Daimler Truck) nehmen die Anleger am Dienstag Gewinne mit und drücken den DAX wieder in Richtung 15.800. Brenntag, SAP, Sartorius Vz., Siemens Healthineers und Vonovia stehen unter spezieller Beobachtung.

