Hanau, Wien, Volketswil (ots) -Reifenleistung wichtig für die bewusste KaufentscheidungLaut einer aktuellen Studie berücksichtigen mehr als vier von fünf Autofahrern Leistungsvorteile beim Reifenkauf (1).Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Fahrer nicht zwischen verschiedenen Reifentypen und -marken unterscheiden und sie als reine Handelsware betrachten. Eine neue Studie von Ipsos zeigt, dass eine wachsende Anzahl an Verbrauchern die Leistung von Reifen mit in die Kaufentscheidung einbeziehen. Der Wahl des richtigen Reifens kommt eine steigende Bedeutung zu.Die Ergebnisse zeigen, dass 73 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Reifen "extrem wichtig" oder "wichtig" sind. Sie glauben, dass Reifen dazu beitragen, Autofahren sicherer zu machen (37%), das Auto bei jedem Wetter zu kontrollieren (16%), das Handling des Autos zu verbessern (10%) und Geld für Kraftstoff zu sparen (8%). Mehr als vier von fünf (2) Fahrern gaben an, dass sie bei ihrer Kaufentscheidung die Leistung eines Reifens berücksichtigen.Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen (EV - Electric Vehicles) in ganz Europa und weltweit sind sich die Autofahrer zunehmend der Auswirkungen eines Reifens auf Effizienz und Nachhaltigkeit bewusst. Als die Verbraucher in einer anderen Goodyear-Umfrage (3) gefragt wurden, welche Eigenschaften sie von einem Reifen für Elektrofahrzeuge erwarten, legte fast ein Drittel (31%) Wert auf einen langlebigen Reifen, während fast ein weiteres Drittel (27%) nach einem umweltfreundlichen Reifen mit geringer Umweltbelastung und 18% nach einem geringeren Gesamtfahrgeräusch suche.Diese Ergebnisse belegen, dass die Verbraucher Premium-Reifen bevorzugen, die unter allen Fahrbedingungen eine hervorragende Leistung sowie Effizienz und Nachhaltigkeit bieten. Mit anderen Worten, sie suchen nach einem perfekt ausbalancierten Reifen. Der Premium-Reifenhersteller Goodyear ist bestrebt, diesen Bedarf mit der neuesten Generation seiner Eagle F1 Asymmetric-Familie zu erfüllen.Top-Hersteller Sommerreifen 2023Goodyear wurde kürzlich erneut von der Fachzeitschrift Auto Bild als "Top-Hersteller des Jahres Sommerreifen 2023" (4) ausgezeichnet und kürt Goodyear damit zur insgesamt leistungsstärksten Marke in der aktuellen Sommerreifen-Testsaison.Das Magazin kommentiert: "Gleich dreimal landet der Premiumhersteller Goodyear mit vorbildlichem Ergebnis ganz vorn in der Beurteilung. Die aktuellen Reifenmodelle Eagle F1 Asymmetric 6 und EfficientGrip 2 SUV überzeugen mit dynamischer Spitzenleistung, überragender Laufleistung und zukunftsorientierter Nachhaltigkeit."Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: Kompromisslose LeistungDer neueste Ultra-High-Performance-Reifen (UHP) von Goodyear, der Eagle F1 Asymmetric 6, ist noch leistungsstärker (5) und effizienter (6). Modernste Technologien bieten dem Fahrer hervorragenden Grip und Bremsleistung sowie optimales Handling bei trockenen und nassen Wetterbedingungen.Gleichzeitig machen eine Reihe von Funktionen den Eagle F1 Asymmetric 6 EV-fähig. Eine optimierte Seitenwand reduziert den Luftwiderstand und verbessert die Laufleistung. Währenddessen dämpft das wechselnde Lamellenmuster den Straßenlärm. Der Reifen ist auch für eine höhere Tragfähigkeit zertifiziert, um den EV-Markt mit typischerweise schwereren Fahrzeugen zu bedienen.Der Reifen wurde zum Sieger des Auto Bild (7) Sommerreifentests gekürt, wobei die Publikation ihn im Vergleich zu 49 anderen Sommerreifen an erster Stelle platzierte. Darüber hinaus wurde er für seine Effizienz, seinen geringen Rollwiderstand und seine Nachhaltigkeit als "Eco-Meister" zertifiziert. Die Tester bemerkten ein "Premiumprofil mit vorbildlichen Leistungen auf nasser und trockener Piste" sowie eine "herausragende Laufleistung".Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe, Goodyear: "Autofahrer verlangen mehr von Reifen als je zuvor, und der Trend zu fundierten Kaufentscheidungen, bei denen sich die Fahrer auf Technologie und Nachhaltigkeit konzentrieren, beweist, dass Reifen keine reine Handelsware sind. Eine Reihe von Innovationen machen den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 zu einem sehr ausgewogenen Reifen. Er vereint die UHP-Reifeneigenschaften von Goodyear und die EV-spezifischen Merkmale, die mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen immer wichtiger werden."(1) Ipsos Category Drivers and Segmentation Study 2022, durchgeführt in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien.(2) Ipsos Category Drivers and Segmentation Study 2022, durchgeführt in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien - 85 % der Befragten gaben an, dass ihre Reifenkaufentscheidung entweder ausschließlich auf der Leistung oder einer Kombination aus Leistung und Preis basiert.(3) Goodyear Marktforschung für EV-Reifen 2021(4) Auto Bild Ausgabe 14/23, ebenfalls sind Michelin, Bridgestone ausgezeichnet.(5) Im Vergleich zum Vorgänger Eagle F1 Asymmetric 5. Interne Tests, Größe 225/45R17, Testwagen: Volkswagen Golf 8, Testort: Teststrecke Mireval, 2021(6)Reduzierung von Rollwiderstand, Gewicht und Geräuschentwicklung im Vergleich zum Vorgänger Eagle F1 Asymmetric 5.(7) Auto Bild: 50 Sommerreifen im Test, Dimension 225/45R18. Testwagen: BMW 3er. Ausgabe 3/2023.