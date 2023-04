Berlin (ots) -Deutschland ist begeistert! Das D-Ticket bringt endlich die Flatrate für den Öffentlichen Nahverkehr. Doch auch für alle, die nicht komplett aufs Auto verzichten wollen, gibt es richtig gute Nachrichten: In Kombination mit günstigen One Way Überführungsfahrten ("1 EUR Mietwagen") entsteht mit dem D-Ticket eine völlig neue Welt der preisgünstigen Mobilität.Travel Hack 1: D-Ticket + 1 EUR One Way MietwagenDie Plattform Movacar vermarktet per App und Website Überführungsfahrten von Autovermietungen zu besonders günstigen Konditionen. Hintergrund: Vermieter wie SIXT oder Europcar müssen jeden Tag viele Fahrzeuge bewegen, um ihre Stationen optimal mit Autos zu bestücken. Die dafür nötigen Transferfahrten kann man auf Movacar für nur 1 EUR pro Fahrzeug und Strecke buchen. Allerdings müssen Reisende die Rückfahrt auf eigene Faust organisieren und bezahlen. Genau hier kommt das D-Ticket ins Spiel. Denn damit reist man jetzt im Nahverkehr ohne Zusatzkosten zurück. Gerade bei Strecken unter 250 Kilometern ist diese Kombination unschlagbar und eignet sich für alle, die ab und an Lust auf einen Road-Trip haben, ohne sich einen teuren Mietwagen zu leihen oder sich ein Auto anzuschaffen.Travel Hack 2: Camper Vans nach Europa und zurück: Lücken mit dem D-Ticket schließenSchon in der vergangenen Saison nutzten viele Reisende Movacar für einen super günstigen One Way Camper Trip. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Überführungsangebote mit tollen Wohnmobilen (z. B. von roadsurfer) aus ganz Deutschland Richtung Spanien, Italien und Frankreich etc.. Selbst hier beträgt die Fahrzeugmiete nur 1 EUR. Da die Camper Vans regelmäßig auch wieder zurück nach Deutschland gebracht werden müssen, kann man mit etwas Glück sogar für die Rückreise einen 1 EUR Camper nutzen.Bei der Planung der Hin- und Rückfahrt entstehen jedoch manchmal Lücken zwischen Abhol- und Rückgabeort. Wenn die Hinfahrt zum Beispiel von Frankfurt aus erfolgt, gibt es für die Rückreise möglicherweise nur ein Angebot nach Heidelberg. Die Strecke von Heidelberg nach Frankfurt lässt sich mit dem D-Ticket problemlos überbrücken. Für Reisende, die flexibel sind und für kleines Geld richtig Urlaub machen wollen, ist die Kombination D-Ticket +1 EUR Camper damit ideal.Travel Hack 3: Ob Umzug oder E-Auto-Trip: Immer die perfekte ReiseoptionFahrzeugüberführungen werden nicht nur im Camper oder herkömmlichen PKW angeboten. Da Movacar mit unterschiedlichen Anbietern zusammenarbeitet, bietet das Berliner Unternehmen auch E-Autos wie Teslas (z. B. von UFODRIVE) oder Transporter (z. B. von carlundcarla). So kann man einen Umzug von Bochum nach Köln genauso günstig organisieren wie einen Wochenendtrip von Berlin nach Hamburg. Die jeweilige Rückfahrt wird dann einfach mit dem D-Ticket absolviert.10 von 10 - auch für die UmweltÜbrigens ist Movacar auch für Umweltbewusste interessant. Mit der Buchung einer Transferfahrt "rettet" man nämlich ein Fahrzeug vor einer sinnlosen Leerfahrt, denn die Autovermieter hätten das Fahrzeug in jedem Fall von A nach B bewegen müssen. So stößt man kein zusätzliches CO2 aus und holt für sich und die Umwelt das Optimum raus.Hier geht's zur neuen MobilitätDas D-Ticket gibt's bei praktisch allen Verkehrsverbünden oder der Deutschen Bahn. Die 1 EUR Mietwagen und CamperVans bucht man am besten direkt über die Movacar App (iOS/Android) oder auf www.movacar.de.Tipp: Wer ein kostenloses Nutzerkonto anlegt, kann einen Streckenalarm hinterlegen und wird dann sofort informiert, wenn eine Wunschdestination verfügbar ist.Pressekontakt:Jörg Olvermann0171 4178378joerg@movacar.deOriginal-Content von: Target Mobility GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165735/5493781