LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, und dein Gutteil der Dynamik sollte sich fortsetzen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Unternehmens hätten Luft nach oben. Er hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) an. Das mittelfristige Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie bleibe vorteilhaft./gl/ag



