Unterföhring (ots) -Wenn imposante Schaustücke aus sündiger Schokolade oder filigrane Kunstwerke aus zerbrechlichem Zucker Moderatorin Enie van de Meiklokjes staunen lassen, ist Deutschlands Back-Elite am Werk. Sechs Duos aus ehrgeizigen Konditormeisterinnen und -meistern konkurrieren ab Sonntag, 14. Mai 2023, 17:40 Uhr, in der Show "Das große Backen - Die Profis" um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld.Die Jury erwartet nicht weniger als "phänomenale Konsistenzen, meisterliche Texturen und Ausführungen auf Weltklasse-Niveau": Unter dem strengen Blick der Motivtorten-Königin und Schokoladen-Sommeliére Bettina Schliephake-Burchardt, des mehrfachen Pâtissiers des JahresChristian Hümbs sowie des Hofkonditors am Schwedischen Königshaus und Präsidenten der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung Günther Koerffer müssen die sechs Zweier-Teams pro Folge zwei anspruchsvolle Aufgaben erfüllen.Folge 1: Die erste Aufgabe heißt "Das sind wir!": Die Teams stellen sich selbst in Form eines spektakulären Schaustücks aus Zucker oder Schokolade vor. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt - solange das Stück eine Geschichte erzählt und die essbaren Anteile für 20 Personen reichen. In der zweiten Aufgabe "Stückchen mit Schlückchen" sollen die Profi-Teams mit aufwändig gestalteten Törtchen und dazu passendem Getränk glänzen. Hier kann nur siegen, wenn der eigens gemixte Drink die Gebäckkreation geschmacklich sowie optisch komplettiert - ob Cocktail, Kaffee oder Smoothie! Das Profi-Duo, das bei beiden Aufgaben die wenigsten Jury-Punkte erzielt, muss die Show verlassen.Die sechs Profi-Teams:- Team Rot: Die beiden Konditormeisterinnen und Bundessiegerinnen der KonditorenLisa Kreckel (27) aus Weilmünster undAnnika Weiser (27) aus Gießen arbeiten zusammen in der "Konditorei & Café Kurt Geißner".- Team Grün: Bianca Lackner-Wohlgemuth (34), ehemalige Finalistin bei den "Das große Backen"-Hobbybäckern (2017) - heute Backbuchautorin und selbstständige Konditormeisterin aus Lieboch (Österreich), sowie Michaela Thaller (31) Chef-Pâtissiére im Familienbetrieb "Weinschloss Koarl Thaller" in Großwilfersdorf (Österreich).- Team Schwarz: Konditormeister Marcel Seeger (58) Inhaber von "Café Seeger" in Nettetal-Lobberich und Michael Nieten (53), geprüfter Schokoladensommelier sowie Konditormeister im "Heicks & Teutenberg" in Kleve.- Team Blau: Santa Thiel (31), Konditormeisterin und Niederlassungsleitung bei der Großbäckerei "Karlchen's Backstube" in Löhne sowie Landessiegerin der Konditoren. Mit ihrem ehemaligen Ausbilder Tim Schwengel (35), Schokoladensommelier, Konditormeister und Inhaber von "Das Mauerwerk" in Bad Oeynhausen.- Team Gelb: Rita Reinecke (26), Konditormeisterin in der Großbäckerei "Backhaus Hennig" in Zwenkau und Konditormeister Johannes Dhein (26) von der "Bäckerei Dhein" aus Argenthal. Beide sind Bundessieger der Konditoren.- Team Lila: Die Profi-Küken aus Wien sind die selbstständige Pâtissiére und Köchin Sarah Jahn (22) mit Pâtissier und Koch Martin Moser (20) vom Wiener "Restaurant Buxbaum".Alle Infos zu "Das große Backen - Die Profis" finden Sie unterwww.sat1.de/tv/das-grosse-backen-die-profis.Die fünfte Staffel "Das große Backen - Die Profis" (vier Folgen), produziert von Tower Productions, ab Sonntag, 14. Mai 2023, um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.