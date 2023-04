DJ Bund will mit Digitalisierung Verwaltung und Gesundheitsschutz verbessern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Minister für Verkehr und Gesundheit wollen mit ihrer Digitalstrategie eine papierlose Verwaltung und eine bessere Gesundheitsversorgung erreichen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellen dazu am Dienstag die Umsetzung der Digitalstrategie der Bundesregierung vor. So soll ab 2024 das elektronische Rezept bundesweit zur Regel und die elektronische Patientenakte Alltag in Praxis und Forschung werden. Auch der Verkehrsbereich setzt auf digitale Lösungen, wie etwa bei der Einführung des Deutschlandtickets und der digitalen Zulassung von Kraftfahrtzeugen.

"Digitale Lösungen sind Voraussetzungen für das Wachstum der deutschen Wirtschaft - für eine der wichtigsten Wachstumsbranchen, dem Gesundheitswesen, gilt dies in besonderem Maße. So werden neue Märkte eröffnet und wir machen bessere Medizin möglich", erklärte Lauterbach. "Es geht um eine bessere Versorgung, aber es geht auch um die Verteidigung und den Ausbau eines riesigen Wirtschaftsbereichs - Arzneimittel, Medikalprodukte, Forschung."

Zugleich warnte er davor, dass Deutschland von anderen Ländern wie etwas den USA und China abgehängt werde, wenn man hierzulande nicht die Grundlage für eine effizientere Nutzung medizinischer Daten schaffe, weil die Medizin sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern und verbessern werde.

Bessere Behandlung durch Patientenakte

Neben dem elektronischen Rezept verspricht sich Lauterbach viel von der elektronischen Patientenakte. Denn Ärzte könnten so besser behandeln und zukunftsweisende Forschung würde erst dadurch möglich. Denn mit der elektronischen Patientenakte würde es "sehr viel unwahrscheinlicher", dass man Medikamente einnimmt, die bei einem nicht wirkten, weil sich die Wirkung unterschiedliche Medikamente gegenseitig aufhöben. Dies passiere "unfassbar" häufig und denkbar seien auch Nebenwirkungen, deren Ursprung nicht unmittelbar klar sei.

"Das kann durch dieses Verfahren ausgeschlossen werden", sagte Lauterbach. "Wir müssen den Schalter umstellen. Digitalisierung ist Basis einer modernen Medizin. Der Neustart hat hier begonnen", sagte Lauterbach. Durch die Digitalisierung und Verfügbarkeit elektronischer Patientendaten könnten auch Forschungsergebnisse besser ausgewertet und miteinander verglichen werden. Denkbar seien auch selbstlernende Systeme. Diese Durchbrüche würden die Medizin komplett ändern, so Lauterbach.

Bei der geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetzgebung sollen Forschungsdaten besser verknüpft und genutzt werden können. Hier werde man auf einen guten Datenschutz achten, aber gleichzeitig müsse auch der Nutzen des Teilens von Daten im Vordergrund stehen.

Digital soll neues Normal werden

Verkehrsminister Wissing betonte, dass digital das neue Normal in Deutschland werden müsse. "Wir brauchen mehr Mut von der Politik auf allen Ebenen in unserem Land, analoge Strukturen zu hinterfragen und volldigitale Angebote umzusetzen", sagte Wissing auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Lauterbach. Ziel müsse sein, teure Doppelstrukturen abzuschaffen und rein digital zu verwalten und dies so schnell wie möglich. Voraussetzung dafür seien gut durchdachte, digitale Angebote.

Das Deutschlandticket zeige, dass "digital only" in Deutschland funktioniere, ohne Menschen auszuschließen. Mit "i-Kfz" könnten ab 1. September alle Fahrzeuge einfacher digital zugelassen werden. Dies spare Kosten in der Verwaltung, so Wissing.

April 25, 2023 04:51 ET (08:51 GMT)

