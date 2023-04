Vaduz (ots) -



Das alljährliche Jugendsportlager in Tenero konnte mit rund 20 Jugendlichen durchgeführt werden. Begleitet wurden sie von vier Leiterpersonen. Das mehrheitlich schöne Wetter und die gute Infrastruktur haben zu einem erfolgreichen Lager in sportlicher wie auch in sozialer Hinsicht beigetragen. Es konnten diverse Sportarten wie Bouldern, Bogenschiessen, Squash, Stand-Up-Paddling, BMX und diverse andere durchgeführt werden. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wurde gesorgt, mit einem Spielenachmittag, der Besichtigung der Viamala-Schlucht, einem Abendessen an der Grillstelle am See und vielem mehr. Wir danken allen Teilnehmenden, die für eine erfolgreiche Durchführung des Lagers gesorgt haben und freuen uns bereits auf das Wiedersehen in Tenero 2024.



Pressekontakt:



Stabsstelle für Sport

Patrick Maier

T +423 263 63 32

patrick.maier@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905871