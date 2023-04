Weiterstadt (ots) -› Matthias Bönnen übernimmt Leitung im neu geschaffenen Bereich Digitalisierung› Fokussierung auf digitale Anforderungen im Vertrieb› Führungsstruktur bei Škoda Auto Deutschland um zentrale Zukunftsthemen erweitertIm Rahmen der Neuaufstellung der Führungsstruktur von Škoda Auto Deutschland besetzt das Unternehmen die Bereichsleitung Digitalisierung.Zum 1. Juli 2023 übernimmt Matthias Bönnen bei Škoda Auto Deutschland die Leitung des neu geschaffenen Unternehmensbereichs Digitalisierung (VX). Bönnen kommt von Seat Deutschland, wo er seit 2016 die IT aufgebaut und verantwortlich geführt hat. Zuvor war Bönnen nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik in verschiedenen Funktionen namhafter Softwareunternehmen tätig.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias Bönnen einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten für unseren neu geschaffenen Bereich Digitalisierung gewinnen konnten. Das Thema Digitalisierung im Vertrieb ist bei uns ein Fokusthema. Mit dem Aufbau eines eigenen Bereichs innerhalb der modifizierten Führungsstruktur unseres Unternehmens schaffen wir die Rahmenbedingungen, um unsere Marke für die Herausforderungen des Marktes in der Zukunft passgenau aufzustellen."Hülsmann weiter: "Angesichts eines sich dynamisch wandelnden Käuferverhaltens sind geeignete digitale Lösungen der entscheidende Schlüssel, die Kunden von heute und morgen zu erreichen und ihnen die digitalen Angebote zu machen, die sie erwarten. Nach dem Start des neuen Unternehmensbereichs Einzelkunden-Agentur und Handelsnetz erfolgt nun mit der Neuaufstellung im Bereich Digitalisierung der nächste Schritt in unserer Transformation für die Zukunft."Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5493925