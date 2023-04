Atoss hatte einen guten Start in das Jahr und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 39% auf EUR 36,2 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, getrieben durch das dynamische Wachstum der Cloud-Subskriptionskundenbasis, aber auch durch höhere einmalige Umsätze mit On-Premises-Lizenzen. Die Ergebnisentwicklung wurde durch das Wachstum der Lizenzumsätze trotz erhöhter Investitionen, insbesondere in den Ausbau der Vertriebs- und Entwicklungskapazitäten, deutlich begünstigt. Das Unternehmen bestätigte seinen GJ-Ausblick und erwartet für das GJ23 einen Umsatz von EUR 135 Mio. und eine EBIT-Marge von mindestens 27%, was im Rahmen der AlsterResearch-Schätzungen liegt. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre "HALTEN"-Empfehlung sowie ihr Kursziel von EUR 169,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20AG