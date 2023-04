FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für die Papiere von Tui von "Underperform" auf "Outperform" nach oben gedreht. Das Kursziel passte Analyst Fehmi Ben Naamane in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 18 auf 8,80 Euro an. Dank erfolgreicher Kapitalerhöhung biete sich bei gestärkter Bilanz ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, so der Experte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 15:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 06:56 / MESZ

DE000TUAG505