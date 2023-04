HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Fielmann von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 41 Euro angehoben. Die Optikerkette dürfte solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Graham Renwick in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Verbraucherstimmung sei stabiler als befürchtet. Renwick rechnet nach dem harten Jahr 2022 damit, dass bei Profitabilität und Ausschüttungen der Boden erreicht wurde./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005772206