Aus dem Rechtsstreit mit Epic Games ist Apple erneut als Sieger hervorgegangen. Gleichzeitig verpasste das US-Berufungsgericht dem Techriesen auch einen Dämpfer. Nach dem Urteil des Neunten US-Berufungsgerichts sieht sich Apple in seiner Haltung gegenüber dem Spieleentwickler Epic Games klar bestätigt. Apple habe einen "durchschlagenden Sieg in diesem Fall" errungen, hieß es in einem Statement gegenüber 9 to 5 ...

