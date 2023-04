Nestlé mit Quartalszahlen - Jahresprognose bestätigt

Werbung







Die vorgelegten Zahlen des Nestlé-Konzerns fielen positiv aus. Der Hersteller von Konsumgütern sah sich mit steigenden Kosten im vergangenen Jahr konfrontiert, konnte diese jedoch aufgrund durchgeführter Preiserhöhungen abfedern.



Die Zahlen für das erste Quartal des Nahrungsmittelherstellers Nestlé fielen durchaus positiv aus. Trotz den aufgrund der Inflation gestiegenen Kosten, konnte der Konzern ein Umsatzplus von 5,6 Prozent (auf 23,5 Milliarden Franken) verzeichnen. Dies beruht nicht zuletzt auf erfolgreich durchgeführten Preiserhöhungen, welche die Mehrkosten des Konzerns abfederten. Fast 10 Prozent des Wachstums beruhen auf eben diesen. Die Ziele des Konzerns liegen für das laufende Jahr bei einer operativen Ergebnismarge von 17 bis 17,5 Prozent bei einem organischen Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent.









Quelle: HSBC