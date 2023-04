EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Joint Venture

SPORTTOTAL AG: SPORTTOTAL gründet Joint-Venture für seine Live-Sport-Streaming-Plattform in Tschechien



25.04.2023 / 12:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SPORTTOTAL gründet Joint-Venture für seine Live-Sport-Streaming-Plattform in Tschechien Live-Übertragung von Fußball-, Basketball- und Eishockeyspielen auf der SPORTTOTAL-Plattform

Gründung eines Joint-Ventures zusammen mit LOKO TRANS Media

Ausweitung des Geschäfts auf weitere osteuropäische Länder geplant Köln, 25. April 2023. Die SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5) hat heute mit der LOKO TRANS Media s.r.o. eine Vereinbarung zur Gründung der SPORTTOTAL s.r.o. als Joint-Venture in Tschechien unterzeichnet. LOKO TRANS Media ist eine der größten Werbeagenturen für Sportmarketing in Tschechien und bringt ihr Portfolio an Sport-Streaming-Rechten in das gemeinsame Unternehmen ein. Die SPORTTOTAL AG wird Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens sein. Seit Beginn der Saison 2022/23 ist die Streaming-Technologie von SPORTTOTAL bereits in Tschechien im Einsatz, um alle Spiele der 2. Liga im Fußball auf sporttotal.cz zu übertragen. Durch die Bündelung der Kräfte im Joint-Venture wird SPORTTOTAL nun in weitere Sportarten einsteigen und seine geografische Präsenz in Osteuropa über Tschechien hinaus erweitern. Peter Lauterbach (Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG): "Es ist eine großartige Gelegenheit für SPORTTOTAL, in den osteuropäischen Markt einzutreten und mit einem exzellenten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Seit wir die Kooperation in Tschechien gestartet und mit dem Streaming der 2. Liga im Fußball begonnen haben, hat sich das große Potenzial für unsere Produkte im tschechischen Markt gezeigt." Radek Pivonka (Geschäftsführer von LOKO TRANS Media s.r.o.): "Viele Sportarten und Ligen in Tschechien und weiteren osteuropäischen Märkten sind derzeit überhaupt nicht medialisiert. SPORTTOTAL wird Produkte anbieten, die eine Medialisierung für jede Sportart, jedes Team und jeden Spieler ermöglichen werden." Petr Manak (Geschäftsführer von SPORTTOTAL s.r.o.): "Wir freuen uns sehr, eine so großartige Technologie wie die SPORTTOTAL Streaming-Kamera nach Tschechien und weitere Märkte in Osteuropa zu bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der osteuropäische Streaming-Markt ein riesiges Potenzial für Live-Sport-Anwendungen bietet."

Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen. Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

Email: info@sporttotal.com



25.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com