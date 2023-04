BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat angesichts der Rettungsaktionen für westliche Staatsbürger aus dem Sudan eine engere europäische Kooperation gefordert. Es brauche "eine gemeinsame Evakuierungs-Einsatzgruppe" zwischen den europäischen Streitkräften, die mit gemeinsamen Trainings und gemeinsamer Führung solche robusten Aktionen in der Zukunft durchführen könne, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Damit sollten Abstimmungsdefizite bei der Planung solcher Einsätze ausgeschlossen werden.

Dobrindt betonte, er halte die Evakuierungsaktion für richtig. Trotzdem gebe es "eine Reihe von Nachfragen" mit Blick auf die Kontrollrechte des Bundestags. Für mögliche weitere Fälle müsse man sich über die Qualität der Unterrichtung des Parlamentes vor und während eines solchen Einsatzes mit der Regierung unterhalten.

Die Bundeswehr und andere westliche Streitkräfte hatten zum Beginn eines Evakuierungseinsatzes mehr als 1000 Menschen aus dem Sudan gerettet. Die Luftwaffe flog Deutsche und andere Staatsbürger mit Militärtransportern aus dem von Kämpfen erschütterten afrikanischen Land aus. Sie brachte so etwa 400 Menschen in Sicherheit./sam/DP/jha