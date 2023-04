DJ POLITIK-BLOG/VDV: Vereinheitlichung bei Deutschlandticket dauert zwei Jahre

VDV: Vereinheitlichung bei Deutschlandticket dauert zwei Jahre

Der Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, ist überzeugt, dass es noch bis zu zwei Jahren dauern wird, bis alle Mitnahmeregelungen beim neuen Deutschlandticket bundesweit vereinheitlicht sind. "Zum einen haben wir ein einheitliches Ticket mit einheitlichen Regeln. Wenn jetzt Länder und Kommunen eigene Regeln aufstellen, aber das zusätzliche Geld daraus auch in den Einnahmetopf fließen lassen, dann kann man da zunächst nichts dagegen sagen", sagte er dem Nachrichtensender Phoenix. Jedoch müsse man nach einer Testphase diese unterschiedlichen Regelungen wieder vereinfachen. "Die Verkehrsunternehmen wurden über Jahrzehnte für ihre komplizierten Tarife gescholten und wir müssen aufpassen, dass wir unser einheitliches Deutschlandticket nicht in ähnlicher Form verkomplizieren", warnte Wortmann. "Ich glaube, dass wird ein Prozess sein, der zwei Jahre in Anspruch nehmen wird."

Ampel streitet über Zeiterfassung und Startup-Förderung

Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP wollen am Mittwochabend in einem Routinetreffen des Koalitionsausschusses zusammenkommen. Gesprächsbedarf dürfte es bei dem Zeiterfassungsgesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geben, das der FDP zu weit geht, oder bei der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Startup-Förderung. Einem Bericht des Handelsblatt zufolge kündigten die Grünen hier Widerstand an. "Im Gesetzentwurf verstecken sich auch Vorhaben, die den Startups gar nicht helfen und auf die sie selber keinerlei Wert legen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, dem Handelsblatt. Lindner will den steuerlichen Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 5.000 Euro anheben. Ein so hoher Betrag sei für Startups gar nicht relevant, sondern helfe nur den Großkonzernen, monierte Audretsch. Die Grünen-Bundestagsfraktion will Lindners Entwurf in dieser Form deshalb nicht unterstützen und fordert Nachbesserungen. Mit großen Beschlüssen sei bei dem Treffen nicht zu rechnen.

CEP: EU-Binnenmarktnotfallinstrument juristisch fragwürdig

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) hält den EU-Plan für ein Binnenmarktnotfallinstrument zur Vermeidung von Engpässen bei der Versorgung mit relevanten Waren und Dienstleistungen für in weiten Teilen juristisch angreifbar. "Das Ziel der Kommission ist nachvollziehbar, die Umsetzung allerdings nur bedingt praxistauglich. Existenzielle Notsituationen regelt der Markt immer noch am effizientesten. Andernfalls droht die Gefahr, Lieferengpässe eher noch zu verschärfen", warnte CEP-Ökonom Matthias Kullas. Spätestens, wenn die Kommission bestimmte Waren und Dienstleistungen als strategisch bedeutsam einstufe, werde sich die Nachfrage danach schlagartig erhöhen und so einen Engpass auslösen oder verschärfen. Zwar könnte das Vorhaben in Notlagen dazu beitragen, Waren- und Dienstleistungsverkehr aufrechtzuerhalten. Dieses Vorhaben sei auch sachgerecht. Juristisch sei die Verordnung aber an vielen Stellen nicht sattelfest.

BGA: Bei Lieferketten-Richtlinie Rücksicht auf Mittelstand nehmen

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat gefordert, bei der in der EU geplanten Lieferketten-Richtlinie müsse Rücksicht auf den Mittelstand genommen werden. "Der Vorschlag der Europäischen Kommission überfordert unsere mittelständisch geprägte Unternehmerschaft völlig", sagte er. Der BGA unterstütze ausdrücklich die Einhaltung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Menschenrechten entlang der Lieferkette. "Aber der Richtlinienentwurf übertrifft das deutsche Lieferkettengesetz in vielen Anwendungsbereichen und birgt einen enorm hohen bürokratischen Aufwand", warnte Jandura. Er forderte für den Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen "eine generelle Ausnahme von KMU, eine Maximalharmonisierung der nationalen Richtlinien und eine Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung". Zudem sprach sich Jandura für eine Positiv-/Negativ-Liste aus.

VCI fordert Änderungen am geplanten EU-Patentpaket

Die chemische Industrie hält die von der EU-Kommission geplante Reform des Patentrechts für verbesserungsbedürftig. Die geplante EU-weite Harmonisierung von Zwangslizenzen und zur Einführung einheitlicher ergänzender Schutzzertifikate lasse noch eine austarierte Balance zwischen Zwang und Schutz vermissen. "Positiv sind die geplanten EU-weit einheitlichen ergänzenden Schutzzertifikate, die bislang fehlten. Kontraproduktiv ist aber das Vorhaben, Zwangslizenzen zu harmonisieren", sagte Berthold Welling, Geschäftsführer Recht, Steuern, Nachhaltigkeit im Verband der Chemischen Industrie (VCI). Denn die geplante Lockerung des Patentschutzes sei nicht sachgerecht. "Sie gefährdet vielmehr den Anreiz für Forschung und Entwicklung nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in anderen Schlüsselbereichen der chemischen Industrie", warnte Welling.

