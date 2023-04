DJ MARKT USA/Etwas leichter vor "Big-Tech"-Quartalszahlen

Die US-Börsen dürften etwas leichter in den Dienstagshandel starten. Anleger blickten den Quartalszahlen bedeutender Unternehmen aus dem Technologiesektor mit einer gewissen Nervosität entgegen, beschreiben Händler die Stimmung. Nach Börsenschluss werden die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Texas Instruments ihre Zahlenausweise vorlegen.

Zuvor muss der Markt aber eine Flut von Zahlen aus anderen Sektoren verarbeiten - unter anderem von so unterschiedlichen Unternehmen wie Pepsico, UPS, General Electric, 3M, McDonald's und General Motors.

An Konjunkturdaten stehen der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April und die Neubauverkäufe aus dem März auf der Agenda.

Vor den Zahlen aus der Technologiebranche und den Daten zur Verbraucherstimmung "liegt Vorsicht in der Luft", befindet Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Money and Markets von Hargreaves Lansdown. Aus den Daten versuchten die Anleger herauszulesen, inwieweit die Furcht vor einer Wirtschaftsschwäche entweder die Marketing-Budgets der Unternehmen oder die Kaufentscheidungen der Verbraucher beeinflusse, fügt sie hinzu. Andere Marktbeobachter nennen Konjunktursorgen, zusätzlich geschürt durch den Haushaltsstreit in Washington, als Belastungsfaktor für die Börse.

Unter den Einzelwerten steigen Pepsico vorbörslich um 1,2 Prozent. Der Getränkehersteller hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber dennoch die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+4,6%) überzeugt derweil mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten.

