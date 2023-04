© Foto: ferrexpo.com/



Die wirtschaftlichen Bedingungen im Reich der Mitte haben sich seit der Wiedereröffnung deutlich verbessert. Das eröffnet neue Chancen - auch für US-Anleger.

"Wir empfehlen Anlegern Bergbauaktien, die durch steigende Metallpreise an das chinesische Wachstum gekoppelt sind", so David Kostin, Leiter der US-Aktienstrategie bei Goldman Sachs, in einer Mitteilung.

Da China etwa die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Industriemetallen abdecke, gehen die Goldmänner davon aus, dass Metall- und Bergbauaktien im Zuge eines anhaltenden Aufschwungs zulegen könnten. Die momentanen Wirtschaftsdaten Chinas gäben Anlass dazu, so Goldman.

Die chinesische Nachfrage bringe aufgrund höherer Rohstoffpreise auch Vorteile für Bergbauunternehmen in den USA mit sich, erwarten die Banker. Sie sehen den S&P GSCI Industrial Metals Index im kommenden Jahr um ein Drittel steigen. Wichtige Antreiber im Branchenindex sind Metall- und Bergbauaktien, die sich auf einem allgemein günstigen Niveau befänden. Die zwei Favoriten der US-Investmentbank sind Freeport-McMoRan und Alcoa.

Beide Aktien tun sich in diesem Jahr noch schwer. Das Papier von Alcoa rutschte seit Anfang des Jahres um circa 16, das von Freeport-McMoRan um 1,6 Prozent ab. Wer sein Geld lieber breiter anlegen möchte in dieser Sparte, für den stehen auch ETFs zur Auswahl. Zum einen gibt es den SPDR S&P Metals & Mining ETF, der sich am S&P Metals and Mining Select Industry Index orientiert. Zum anderen können Anleger in den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF investieren, der ausgewählte globale Metall- und Bergbauproduzenten beinhaltet. Wobei Gold- und Silber-Werte ausgeschlossen sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion