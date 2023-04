Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4226/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/49 geht es um den 18. Börsegeburtstag der RBI, im Aktienturnier-Finale sind virtuell VIG und Palfinger. Zahlen gibt es von Mayr-Melnhof, voestalpine , Bawag, Research zu A1 Telekom Austria und Uniqa. Und dann habe ich einen politischen Schwerpunkt mit Magnus Brunner, Daniel Stelter und Gerald Loacker mit Zusatzinput von Ralf-Wolfgang Lothert und in anderer Sache von Gregor Rosinger. Gerald Loacker ist Stv.Klubobmann der Neos und morgen früh unter http://www.audio-cd.at/people ...

