Die Cancom SE hat mit dem Erwerb sämtlicher Anteile an der K-Businesscom AG (KBC) eine bedeutende Transaktion zur Stärkung ihrer Aktivitäten in Österreich und der Schweiz angekündigt. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von ca. EUR 165 Mio. und besteht aus 1) einem Baranteil von ca. EUR 58 Mio. und 2) einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch die Ausgabe von ca. 3,5 Mio. neuen Cancom-Aktien, zudem wird Cancom bestehende Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 37 Mio. zurückzahlen. Alle drei Komponenten zusammen ergeben einen Wert von ca. EUR 202 Mio., was einem EV/EBITDA-Multiple von 7,2x entspricht. Cancom zahlt also einen Preis, der in etwa der eigenen Bewertung entspricht, allerdings verwässert die Transaktion die Margen (Cancom 24E vor Transaktion 8,9% vs. KBC 5,4%) um einen deutlichen Prozentpunkt. Unter Berücksichtigung aller Faktoren errechnen die Analysten von AlsterResearch ein neues, leicht gesenktes Kursziel von EUR 39,00, das Rating bleibt jedoch auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE