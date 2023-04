Der Aktienmarkt befindet sich auf deutscher und US-Seite in abwartender Haltung - Zu hoch ist das Risiko, die anstehenden Zahlen der US-Big-Techs fehlerhaft einzuschätzen und auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Was am Markt zu erwarten ist und welche Chartsignale jetzt wichtig sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex.