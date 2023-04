DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien und Neuseeland blieben die Börsen wegen des Tages des australisch-neuseeländischen Armeekorps geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.141,00 -0,4% +6,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.007,50 -0,4% +16,8% Euro-Stoxx-50 4.377,90 -0,5% +15,4% Stoxx-50 4.071,53 -0,1% +11,5% DAX 15.852,42 -0,1% +13,9% FTSE 7.891,38 -0,3% +6,2% CAC 7.531,58 -0,6% +16,3% Nikkei-225 28.620,07 +0,1% +9,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,18 +0,74

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,26 78,76 -0,6% -0,50 -2,4% Brent/ICE 82,14 82,73 -0,7% -0,59 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,86 39,93 -0,2% -0,06 -48,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.982,41 1.989,58 -0,4% -7,17 +8,7% Silber (Spot) 24,85 25,18 -1,3% -0,32 +3,7% Platin (Spot) 1.075,85 1.087,00 -1,0% -11,15 +0,7% Kupfer-Future 3,86 3,95 -2,3% -0,09 +1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Der Markt warte auf klarere Signale zur chinesischen Nachfrage, heißt es. Nach Angaben eines großen chinesischen Reiseunternehmens, die von Reuters zitiert werden, sind die Urlaubsbuchungen für internationale Reisen rund um den 1. Mai bisher um 157 Prozent gestiegen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften etwas leichter in den Dienstagshandel starten. Anleger blickten den Quartalszahlen bedeutender Unternehmen aus dem Technologiesektor mit einer gewissen Nervosität entgegen, beschreiben Händler die Stimmung. Nach Börsenschluss werden die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Texas Instruments ihre Zahlenausweise vorlegen.

Zuvor muss der Markt aber eine Flut von Zahlen aus anderen Sektoren verarbeiten - unter anderem von so unterschiedlichen Unternehmen wie Pepsico, UPS, General Electric, 3M, McDonald's und General Motors.

An Konjunkturdaten stehen der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April und die Neubauverkäufe aus dem März auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten steigen Pepsico vorbörslich um 1,2 Prozent. Der Getränkehersteller hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber dennoch die Erwartungen des Markts geschlagen. Spotify (+4,6%) überzeugt derweil mit einer überraschend hohen Zahl an Abonnenten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

- DE/Vitesco Group AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 104,0 zuvor: 104,2 16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Der DAX wird vor allem von SAP gestützt. Nach weiteren Kurszielerhöhungen gewinnen die Aktien des Schwergewichts 1,9 Prozent. Unter Druck stehen dagegen die Banken, deren Stoxx-Branchenindex 1,8 Prozent verliert. Hier geben UBS nach ihrem Quartalsbericht 1,9 Prozent ab. Gestützt wird die Stimmung dagegen von der Dividendensaison, die nun ebenfalls auf Hochtouren läuft. Aus dem DAX schütten am Dienstag Airbus und Henkel ihre Dividende aus, aus Europa unter anderem LVMH, Vinci und Vivendi. Nach Volvo und Traton hat am Vorabend auch Daimler Truck (+2,3%) ein starkes erstes Quartal vermeldet. Als "solide" werden die Umsätze von Nestle (+1,3%) im Zeitraum Januar bis März eingestuft. In Europa steigt der Stoxx-Index der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller um 0,5 Prozent. Der Stoxx-Index der Pharmaaktien steigt um 0,2 Prozent. Novartis gewinnen 2,8 Prozent, nachdem der schweizerische Pharmakonzern nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden ist. Auch die Zahlen von ABB (+3,7%) kommen gut an. Als uneinheitlich stuft die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American (-2,8%) ein. Der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources fällt um 2,2 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Banken. Thyssenkrupp geben mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 5 Prozent ab. Jungheinrich springen um 10,5 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose erhöht hat. Daneben profitieren Teamviewer mit einem Plus von gut 5 Prozent von einer Kaufempfehlung auch Goldman Sachs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1022 -0,2% 1,1047 1,1029 +3,0% EUR/JPY 147,76 -0,3% 148,29 148,21 +5,3% EUR/CHF 0,9786 -0,2% 0,9807 0,9802 -1,1% EUR/GBP 0,8853 +0,1% 0,8852 0,8852 +0,0% USD/JPY 134,09 -0,1% 134,18 134,38 +2,3% GBP/USD 1,2447 -0,3% 1,2488 1,2459 +2,9% USD/CNH (Offshore) 6,9329 +0,4% 6,9139 6,9056 +0,1% Bitcoin BTC/USD 27.376,48 -0,1% 27.414,99 27.360,80 +64,9%

Der Dollar zeigt sich mit einem leichten Plus, der Euro notiert weiter über der Marke von 1,10 Dollar. Bis zu den Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche dürfte sich nicht mehr viel tun, so Devisen-Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Am Mittwoch beginne die Blackout-Periode vor dem nächsten FOMC-Meeting, ähnliches gelte dann in Kürze für die EZB-Mitglieder. Wenn, dann müsse sich der Markt also andere Quellen für Bewegungen am Devisen-Markt suchen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend schwächer haben die Börsen in Ostasien am Dienstag notiert. In Australien und Neuseeland blieb der Markt wegen eines Feiertags geschlossen. Insgesamt verlief das Geschäft zurückhaltend, nachdem die Wall Street wenig verändert geschlossen hatte. Dort erklärten Beobachter den flauen Handel mit der Bilanzsaison. Vor den zahlreichen in den kommenden Tagen anstehenden Zahlenausweisen zögen sich einige Anleger vorsichtshalber zurück, hieß es. Zudem herrschte weiter Unsicherheit über die Geldpolitik der Notenbanken, voran der Federal Reserve. Erneut gegen den regionalen Trend zeigte sich der Markt in Japan etwas fester. Gestützt wurden die Aktien von der Hoffnung auf ein Wachstum bei den Ergebniszahlen der Unternehmen sowie der Aussicht auf ein Abmildern der aggressiven Geldpolitik der Zentralbanken. Nidec stiegen um 0,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Nettogewinn im Geschäftsjahr mehr als dreimal so hoch als im Vorjahr erwartet. Mitsubishi Electric (+3,3%) profitierten von dem Plan, die Autoausrüstungssparte auszugliedern. Etwas leichter notierte die Börse in Schanghai, weil der Optimismus wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft etwas abnahm im Gefolge von Sorgen über eine weitere mögliche Zunahme an Covid-Fällen. Dies sorgte für Unsicherheit über die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung. Deutlichere Verluste verzeichnete Hongkong. Angeführt wurden die Verlierer von Technologieunternehmen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich am Dienstag unverändert. Nach Einschätzung der Commerzbank sind die Märkte gefangen zwischen Makro-Hoffnungen, erneuten Bankensorgen, festeren Treasuries, Rückflüssen und anziehenden Primärmarktaktivitäten. Daneben verfolgen die Anleger den Verlauf der zunehmend Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Insgesamt macht diese bislang einen recht positiven ersten Eindruck.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AMADEUS FIRE

hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2023 gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.

ATOSS SOFTWARE

hat dank hoher Wachstumsdynamik in der Cloud einen starken Jahresauftakt 2023 verzeichnet und den Jahresausblick sowie die Mittelfristprognose bekräftigt.

DEUTSCHE BAHN

In Fulda haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn am Dienstag ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt.

ENBW

baut seine Importkapazität von Flüssiggas (LNG) an der Elbe aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich Importrechte für weitere 3 Milliarden Kubikmeter LNG über den Hanseatic Energy Hub in Stade gesichert.

ENCAVIS

hat zwei baureife italienische Solarparkprojekte erworben.

HAMBORNER REIT

hat die Erlöse dank Mieterhöhungen im ersten Quartal gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag zur Lieferung von Munition für Schützenpanzer im Wert von netto über 200 Millionen Euro aus Europa erhalten.

PORSCHE

In dem seit mehr als zweieinhalb Jahren laufenden Münchner Strafprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz ein Geständnis abgelegt und eine Beteiligung am Dieselskandal gestanden.

R. STAHL

verlängert vorzeitig Vertrag mit CEO Mathias Hallmann.

VILLEROY & BOCH

hat nach einem Umsatzrückgang im ersten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

ABB

ist mit einem Gewinn- und Umsatzplus ins Jahr gestartet und konnte auch beim Auftragseingang zulegen. Die Profitabilität hat sich weiter verbessert, beim Ausblick auf das laufende Jahr wird ABB optimistischer. Zudem kündigte ABB an, seine ADR-Scheine von der New Yorker Börse zu nehme.

AB FOODS

Der britische Lebensmittel- und Handelskonzern hat in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres operativ zwar weniger verdient, seine Prognose angesichts eines robusten Umsatzwachstums aber bekräftigt.

AKZO NOBEL

hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert, aber infolge von Kostensteigerungen operativ und unter dem Strich weniger verdient.

ALSTOM

hat einen Auftrag im Wert von rund 900 Millionen Euro für die Lieferung von Straßenbahnen an die kanadische Stadt Quebec erhalten.

ANGLO AMERICAN

hat, getragen von Verbesserungen in den Geschäftsbereichen Stahlkohle und Eisenerz sowie der Kupferproduktion in der neuen Mine in Peru, seine Produktion im ersten Quartal 2023 um 9 Prozent gesteigert.

APPLE

hat im Rechtsstreit mit Epic Games einen Erfolg eingefahren. Ein US-Berufungsgericht hielt ein Urteil aus dem Jahr 2021 aufrecht, mit dem Apples App-Store-Politik gegen eine Kartellbeschwerde des "Fortnite"-Herstellers Epic gestützt wurde.

BANCO SANTANDER

ist mit einem stärker als erwarteten Gewinnplus ins neue Jahr gestartet und sieht sich auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen.

GOOGLE

Der Bundesgerichtshof hat über das Löschen von Google-Suchergebnissen verhandelt.

HYUNDAI

baut gemeinsam mit dem Batteriehersteller SK On eine Fabrik für Autobatterien in den USA. Wie die beiden südkoreanischen Unternehmen mitteilten, werden sie im Rahmen eines paritätischen Joint Ventures weitere 5 Milliarden US-Dollar in Georgia investieren.

ISPACE

Das japanische Start-Up-Unternehmen will am Dienstag als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond bringen.

KÜHNE + NAGEL

hat im ersten Quartal 2023 prozentual deutlich zweistellige Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbuchen müssen.

PEPSICO

hat im ersten Geschäftsquartal 2023 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose angehoben.

UBS

haben hohe Rückstellungen für Rechtsfälle in den USA und niedrigere Erträge im Investmentbanking sowie im Asset Management im ersten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichzeitig konnte die Schweizer Bank, die vor der staatlich organisierten Übernahme der Credit Suisse für 3 Milliarden Franken steht, in der Vermögensverwaltung neue Kundengelder einwerben.

UPS

hat im ersten Quartal 2023 zwar beim Ergebnis die Erwartungen erfüllt, allerdings weniger umgesetzt als von Analysten prognostiziert. Zudem wird UPS für das Gesamtjahr pessimistischer.

AMAZON

hat in den USA einem Lieferpartner-Unternehmen gekündigt, nachdem bekannt wurde, dass dessen Auslieferungsfahrer sich erstmals gewerkschaftlich organisiert haben. Wie der Logistikgigant am Montagabend mitteilte, hat er den Vertrag mit dem Lieferpartner-Unternehmen (DSP) Battle Tested Strategies gekündigt.

NESTLE

hat im ersten Quartal die höheren Kosten an seine Kunden weitergeben können und dank deutlicher Preiserhöhungen den Umsatz stärker als erwartet gesteigert Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Nestle SA.

ADLER

hat im vergangenen Jahr seinen Verlust wegen der Neubewertung des Vermögens und einer Wertberichtigung von Forderungen deutlich ausgeweitet.

NOVARTIS

hat nach einem guten Jahresauftakt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie die Novartis AG mitteilte, erwartet sie auf Konzernebene nun ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

RANDSTAD

Höhere Kosten und ein schwieriges Umfeld haben dem Personaldienstleister Randstad im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Auch im April habe der Trend angehalten.

