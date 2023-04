Nach Angaben des Herstellers ist es das erste Werk für Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen in Europa. Bis 2024 soll die Produktionskapazität auf 500 Megawattstunden und bis 2027 auf 48 Gigawattstunden ausgebaut werden.Eleven Es hat im serbischen Subotica seine Produktionsstätte für Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batteriezellen eröffnet. Es sei die erste industrielle Herstellungsanlage in Europa, teilte das von EIT Innoenergy unterstützte Unternehmen am Dienstag mit. In dem Werk würden künftig prismatische LFP-Batteriezellen gefertigt, die unter anderem in Elektroautos, -bussen und -Lkw sowie Energiespeichersysteme ...

