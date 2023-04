DJ Habeck sieht Deutschland im wirtschaftlichen Umbruch

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland in einem wirtschaftlichen Umbruch. Seine eigene Partei stehe hier für Veränderung, die den Umbau der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland hin zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft voranbringen will und dabei auch kontroverse Debatten führen müsse. Dieser Umbau stelle für viele eine Veränderung dar, die in der konkreten Auswirkung für Menschen und Unternehmen eine Zumutung sei. Daher seien Debatten zwangsläufig und notwendig, sagte Habeck auf der Gründungsveranstaltung der neuen Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Dieser schwierigen Debatte dürfe man nicht ausweichen.

Die Grünen stünden nicht für Stillstand. "Denn wir erleben natürlich im Moment einen Umbruch, einen wirtschaftspolitischen Umbruch, einen globalen Umbruch", sagte Habeck. Der Umbruch habe besonders nach dem Ende der Ära-Merkel unter der vorherigen Bundeskanzlerin Angela Merkel begonnen, aber rückblickend auch schon mit dem Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Man habe sich getäuscht zu glauben, dass Wirtschaftspolitik nicht politisch sei. Auch habe man in der Sicherheitspolitik geschlafen. "Zu wenig scharf hinguckt haben - das war die Lektion des letzten Jahres", sagte Habeck.

Merkel war bei Klima zu abstrakt

Unter Merkel habe sich Deutschland zudem beim Klimaschutz zu sehr theoretisch auf einen Konsens verständigt und diesen dann zu wenig in die Praxis umgesetzt. "Wir haben uns abstrakt auf Klimaziele geeinigt. Wir haben abstrakt einen Konsens hergestellt, was dieses Land will. Aber es ist unterlassen worden durchzudeklinieren, was das im Konkreten bedeutet von der Art, wie wir heizen, von der Art, wie wir uns fortbewegen, von der Art wie industrielle und wirtschaftliche Produktion dann im Konkreten aussieht. Deswegen sind Debatten zwangsläufig", sagte Habeck.

Diese Konsequenz werde nun spät gezogen, denn die Merkel-Ära habe beim Klima zu wenig in der Wirklichkeit geändert. "Nun ist die Aufgabe der Bundesregierung, des Bundwirtschaftsministers, des Bundeswirtschaftsministeriums, aber auch der Wirtschaftsvereinigung der Grünen, diese Debatte scharf zu stellen und nicht vor der Debatte auszuweichen, weil sie möglicherweise schwierig sein kann. Nur wenn man sich die Schwierigkeiten zumutet, ist man überhaupt in der Lage, sie dann auch zu lösen". so Habeck. Er bezog sich nicht konkret auf die hitzige Debatte um die vorgesehene Wärmewende, die ab 2024 weitgehend den Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen verbieten will.

Wirtschaftspolitik als aktiver Gestalter

Habeck sagte zudem, dass er auch vonseiten der Wirtschaft um eine gestaltende Rolle der Politik gebeten werde. Es gehe bei den Verhandlungen um Handelspartnerschaften darum, Blockaden zu lösen. Beim Bürokratieabbau gehe es zudem darum, konkret Veränderungen vorzunehmen und mit dem Anlauf für Entbürokratisierung nicht noch mehr Bürokratie zu schaffen.

Wichtig sei außerdem, den Mangel an Arbeitskräften anzugehen. "Wenn wir dieses Problem nicht lösen, werden wir als Wirtschaftsnation keine Zukunft haben", warnte Habeck. Dies gelte für Deutschland und Europa. So gebe es unter Frauen eine hohe Teilzeitquote. Hier müsse man ansetzen und Bedingung so ändern, dass diejenigen, die länger arbeiten wollten, dies auch tun können. Bei der Bildung müsse man handeln, damit nicht noch mehr Jugendliche die Schule ohne Abschluss verließen. Und bei der Fachkräftezuwanderung müsse Deutschland aktiv werden und alle, die sich verdient gemacht hätten, sollten in Deutschland auch arbeiten können, wie Habeck forderte.

