McDonald's hat am frühen Nachmittag starke Q1-Zahlen veröffentlicht und damit alle Prognosen geschlagen. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich zu und steht zwei Stunden vor Handelsbeginn an der Wall Street rund ein Prozent im Plus. Der Fast-Food-Riese hat vor allem von Preiserhöhungen profitiert.Der Umsatz von McDonald's wuchs im ersten Quartal um vier Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar an und lag damit sechs Prozent über den Schätzungen der Analysten. Das EBIT stieg im Vergleich ...

