Der DAX tendierte auch am Vortag weiter seitwärts und pendelt im Bereich von 15.850 bis 15.900 Punkten über dem 10er-EMA. An der Lage hat sich am heutigen Dienstag im Vergleich zum Vortag wenig geändert. Der DAX pendelt weiter seitwärts im Bereich um 15.850 Punkte. Solange der DAX den 10er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei 15.916 Punkten und zur Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. Kommt es doch ...

